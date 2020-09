Microsoft finalizará soporte para Adobe Flash Player en diciembre 2020

POR Portaltic/EP



Microsoft ha anunciado que el soporte para Adobe Flash Player terminará a finales de este año en sus distintos navegadores, tanto para las dos versión de Edge como para Explorer 11



Adobe confirmó en junio que a finales de este año dejará de distribuir y actualizar su soporte Flash Player, algo que ya había anunciado en julio de 2017. Afectará a las dos versiones de Microsoft Edge y a Explorer 11.



La compañía de 'software' estadounidense afirmó que el fin de Flash Player se haría efectivo el 31 de diciembre de 2020. En este sentido, a partir de 2021, Adobe eliminará las páginas de descarga de Flash Player en su página web y no se podrán ejecutar los contenidos basados en Flash.



Ahora, Microsoft ha señalado en un comunicado que a partir de enero de 2021, Flash Player será desactivado por defecto, y en todas las versiones anteriores a la KB4561600 lanzadas antes de junio de este año se bloqueará por completo.



Asimismo, para aquellos que deseen eliminar Adobe Flash Player antes de que finalice el soporte, Microsoft pondrá en otoño a disposición de los usuarios una actualización llamada 'Actualización para la eliminación de Adobe Flash Player'. Esta actualización, que será permanente y no se podrá desinstalar, será opcional en Windows Update y WSUS a principios de 2021 y "se recomendará" unos meses después.



Sin embargo, Internet Explorer 11 y Microsoft Edge contarán con soporte limitado para Adobe Flash Player hasta verano de 2021, que será cuando Microsoft elimine los marcos de desarrollo, las políticas de grupo y las interfaces de usuario que "específicamente gestionen el comportamiento de Flash Player" con las actualizaciones acumulativas en Windows 10 y Windows 8.1.



Para clientes empresariales, Microsoft Edge permitirá que Flash Player se ejecute como un complemento a través del modo Internet Explorer, pero no contará con el soporte de Microsoft.