China endurece la exportación de tecnología y amenaza la venta de TikTok

Por Economiahoy.mx



La batalla tecnológica entre las dos principales potencias económicas del mundo se recrudece con el anuncio de China de nuevas restricciones a la exportación de tecnología, que podrían retrasar la venta de los activos de TikTok en Estados Unidos a una empresa local, una petición que hizo Donald Trump al considerar que la popular aplicación que recomienda vídeos de apenas unos segundos es una amenaza para la seguridad nacional y económica del país.



Trump dio de plazo hasta el próximo 15 de septiembre para que esa transacción se produzca, ya que de lo contrario prohibirá la aplicación. Los candidatos para hacerse con ella no han faltado. Gigantes como Microsoft y Walmart han unido sus fuerzas y han mostrado públicamente su interés en lanzarse a por TikTok, aunque por ahora no existe nada cerrado, como también lo ha hecho Oracle.



Sin embargo, la revisión de las reglas de juego aprobada por el Gobierno de China en materia de exportaciones de tecnología, que están destinadas, según un representante del Ministerio de Comercio, a promover el avance tecnológico del país y "salvaguardar la seguridad económica nacional", podrían obstaculizar cualquier potencial venta. En concreto, China ha actualizado una lista que mantenía sin cambios desde 2008, en la que incluye una serie de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial que no se pueden exportar sin una licencia de las autoridades comerciales locales. En esa lista se registra tecnología que atañe a distintas industrias, como la de la agricultura o la farmacéutica, entre otras. China explicó que era necesario actualizar dicha lista debido al rápido desarrollo de la tecnología y su mejora continua en la competitividad industrial.



El sábado, la agencia de noticias oficial Xinhua de China citó a un asesor comercial del gobierno diciendo que ByteDance (la matriz de TikTok con sede en Pekín) debería estudiar la nueva lista de exportación y considerar "seria y cautelosamente" si debería o no detener sus negociaciones de venta, según recoge Wall Street Journal.



En esa misma agencia, Cui Fan, profesor de comercio internacional en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín, señaló que "si ByteDance planea exportar tecnologías relacionadas con esta lista debería pasar por los procedimientos para obtener una licencia". Debido a que la revisión del gobierno chino llevará su tiempo, el acuerdo puede retrasarse hasta después de las elecciones estadounidenses en noviembre, según recoge Bloomberg citando a una persona familiarizada.



Según el WSJ, ByteDance aseguró ayer en un comunicado estar al tanto de las nuevas restricciones, de manera que "cumplirá estrictamente" con las regulaciones de China. El encontronazo entre Estados Unidos y China con TikTok es solo otro más de una lista en la que Trump también ha arremetido contra empresas como Huawei, o la aplicación de mensajería WeChat, que pertenece a Tencent, sobre la que vierte la misma amenaza que con TikTok.