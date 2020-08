El Galaxy S21 tendrá S Pen ante la desaparición de la serie Note

Por CNET



Samsung fusionará las familias Galaxy S y Galaxy Note a partir de 2021, de acuerdo con un reporte coreano.



El medio The Elec, sobre el que conocemos poco, asegura que el Galaxy S21, que se anunciará durante el primer trimestre de 2021, incluirá por primera vez un lápiz óptico S Pen. Este accesorio ha sido exclusivo de la serie Note, pero Samsung optará por jubilar a dicha familia a partir del próximo año.



El reporte asiático fue citado por el confiable medio SamMobile.



Los rumores de la unificación de ambas familias Galaxy han existido desde hace varios años. Las razones detrás de esta fusión son varias, pero de entre las más importantes es la poca diferencia entre una serie y la otra. Ambos celulares comparten muchas especificaciones, con ligeras (y no muy notorias) actualizaciones en el Note. La mayor diferencia entre ambos ha sido el S Pen del Note.



El reporte indica que otra de las razones es que los teléfonos gama alta de Samsung tienen nuevos integrantes —los modelos plegables— y ya no es necesario tener un Galaxy S a principios de año y un Galaxy Note en el ocaso del mismo año. Con la llegada de los teléfonos Galaxy Fold y Flip, Samsung seguirá teniendo oferta para los usuarios más exigentes. Samsung no sería la primera empresa que ofrece un solo teléfono convencional gama alta en el año. Apple lleva haciendo esto por varios años y a la empresa le ha resultado bastante bien. Asimismo, Samsung tiene un inmenso portafolio en la gama media y gama baja como para no echar de menos las ventas del Note.



Samsung no ha dado comentarios sobre la desaparición de la serie Note.