Qualcomm Snapdragon 865 Plus impulsa una nueva línea de smartphones de Samsung

Por estrategiaynegocios.net



Después del Galaxy Unpacked de Samsung, Qualcomm Technologies, Inc. anunció que su última plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon ™ 865 Plus 5G de nivel premium está impulsando la última y más avanzada línea de dispositivos insignia de Samsung Electronics Co., Ltd. Galaxy Note20 Ultra y Note20 en regiones seleccionadas, y el Samsung Galaxy Z Fold2 y Samsung Galaxy Tab S7 / S7 + a nivel mundial. Snapdragon 865 Plus está diseñado para ofrecer un mayor rendimiento en comparación con la generación anterior en todos los ámbitos para un juego superior, 5G verdaderamente global e IA ultra intuitiva.



"Estamos orgullosos de estar junto a nuestro cliente de larga data, Samsung Electronics, ya que presentan su línea más reciente de dispositivos insignia basados en nuestra última plataforma móvil Snapdragon 865 Plus 5G de nivel superior", dijo Alex Katouzian, vicepresidente senior y gerente general de dispositivos móviles, Qualcomm Technologies, Inc. "Estos nuevos dispositivos superarán los límites en términos de rendimiento y eficiencia energética para ofrecer la próxima generación de conectividad, cámara, IA y experiencias de juego".



"Samsung Electronics se compromete a ofrecer las mejores experiencias móviles de su clase a los consumidores y nuestra colaboración con Qualcomm Technologies respalda esa misión", dijo Inkang Song, vicepresidente y jefe del grupo de estrategia tecnológica en el negocio de comunicaciones móviles, Samsung Electronics. "El Snapdragon 865 Plus con nuestros nuevos productos brindará a los consumidores las innovadoras experiencias móviles que están buscando".