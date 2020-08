Samsung Galaxy Note 20: Véalo en directo

Por estrategiaynegocios.net

Hoy, por primera vez de forma virtual para todo el mundo, la fabricante coreana nos presenta siempre su nuevo modelo Samsung Galaxy Note, pero que esta vez irá más allá porque no sólo veremos un dispositivo Galaxy, sino hasta cinco.



Con la visión de la compañía de "ser los innovadores de nuevas experiencias móviles”, Samsung celebrará una nueva edición de su evento 'Galaxy Unpacked' que, en esta ocasión, y "por primera vez", se retransmitirá en directo desde Corea del Sur. Será el 5 de agosto a las 10:00 am hora de Corea, 8:00 am hora Centroamérica.

Véalo acá: