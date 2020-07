DigiCert contribuye a impulsar la transformación de red 5G

Por estrategiaynegocios.net



DigiCert, Inc., el proveedor líder mundial de TLS / SSL, IoT y otras soluciones PKI, ha anunciado un conjunto de características y capacidades en DigiCert® IoT Device Manager una solución que permite a los proveedores de telecomunicaciones implementar servicios de red 5G en entornos de nube mientras se mantiene la seguridad, cumplimiento y rendimiento. Alojado en la plataforma DigiCert ONE, IoT Device Manager brinda soporte para una autenticación sólida en entornos dinámicos nativos de la nube, así como escalabilidad e integridad operativa.



Hoy en día las organizaciones de telecomunicaciones enfrentan una variedad de desafíos de transformación similares, a medida que migran a 5G utilizando centros de datos en la nube. Ante este entorno un gran número de compañías se están mudando de ambientes principalmente físicos con técnicas de autenticación primitivas, uso mínimo de criptografía y claves precompartidas. Estas infraestructuras tradicionales son intensivas en capital a escala, ineficientes e inflexibles, lo que ralentiza la entrega de nuevos servicios y el tiempo de comercialización. Ante esta situación cada vez más las compañías se están moviendo hacia modelos comerciales más dinámicos, construidos alrededor de una mentalidad DevOps; estos entornos 5G y en la nube están virtualizados, son dinámicamente escalables y permiten una agilidad empresarial incomparable y una escalabilidad fluida.



Para respaldar su transformación y permitir un tiempo de comercialización más rápido para los productos, los proveedores de telecomunicaciones requieren una plataforma diseñada para los modelos comerciales modernos, altamente dinámicos, nativos de la nube. La plataforma debe proporcionar una autenticación sólida en entornos locales y en la nube, y la capacidad de funcionar a escala en las redes más grandes del mundo, y así mismo debe garantizar la integridad operativa para ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos de cumplimiento y los mandatos legales.



IoT Device Manager está construido desde cero para admitir nuevos modelos transformadores. Entre las características principales se pueden encontrar las siguientes:



● Seguridad robusta de IoT: establece una raíz de confianza a través de PKI para la autenticación, el cifrado y la integridad de los datos. Una herramienta de administración de identidad simple, permite a las organizaciones asignar y administrar la identificación del dispositivo en grandes o pequeños volúmenes en cualquier etapa del ciclo de vida, operando con total visibilidad sobre los certificados emitidos a los dispositivos.



● Escalabilidad para entornos 5G y en la nube: con soporte para una variedad de protocolos de administración de certificados, incluidos RESTful API, EST, CMPv2 y EST.



● Soporte para una amplia integridad operativa: para cumplir con los requisitos de cumplimiento y los mandatos legales. Utilizando metadatos, IoT Device Manager permite una integración más amplia de herramientas que anteriormente no habían podido compartir información e integrarse sin problemas entre sí. Al reunir una gran variedad de datos de una diversidad de fuentes, permite a las organizaciones obtener información y valor adicionales para respaldar la administración de dispositivos.



"A medida que las telecomunicaciones, los fabricantes y otras organizaciones se trasladan a modelos cada vez más dinámicos, el Administrador de dispositivos IoT proporciona la flexibilidad y la rápida escalabilidad que necesitan para soportar la migración 5G y en la nube", dijo el vicepresidente senior de producto de DigiCert, Brian Trzupek. "DigiCert ONE ofrece las características, la compatibilidad y el rendimiento que nuestros clientes necesitan para acelerar su transformación digital y aprovechar nuevos modelos de negocio convincentes", agregó el ejecutivo.



IoT Device Manager utiliza una implementación independiente de la nube basada en contenedores y permite a las organizaciones, aprovisionar e incrustar la identidad del dispositivo en cualquier etapa de su ciclo de vida, desde la fábrica hasta su implementación en una variedad de entornos. Adicionalmente permite a los clientes simplificar la identidad del dispositivo, la autenticación, el cifrado y la integridad con un solo clic, y combinar la visualización de datos del dispositivo con los datos de proceso criptográfico, de fabricación y de fábrica. IoT Device Manager admite la interoperabilidad basada en estándares con muchos sistemas de fabricación y aprovisionamiento de terceros.



IoT Device Manager se basa en DigiCert ONE, una plataforma de administración de PKI diseñada y lanzada en 2020 para ser el servicio de infraestructura de PKI para los desafíos actuales de la nube moderna. DigiCert ONE ofrece múltiples soluciones de administración y está diseñado para todas las formas de PKI. Es lo suficientemente flexible como para implementarse en las instalaciones, en el país o en la nube para cumplir con los estrictos requisitos, integraciones personalizadas y necesidades de espacio aéreo. También implementa volúmenes extremadamente altos de certificados rápidamente utilizando una infraestructura robusta y altamente escalable. DigiCert ONE ofrece gestión centralizada de certificados de dispositivos y usuarios de extremo a extremo, un enfoque moderno para PKI.