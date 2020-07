Negocio en la nube de Microsoft crece menos de un 50% por primera vez

Por Reuters



La ganancia de la compañía cayó a US$11.200 millones, o US$1,46 por acción, desde los US$13.190 millones, o US$1,71 por acción del igual periodo del año anterior.



Microsoft dijo que los ingresos en su división Intelligent Cloud aumentaron un 17% a US$13.400 millones, con un crecimiento del 47% de Azure. Los analistas en promedio esperaban ingresos de US$13.090 millones, según datos de IBES de Refinitiv.



La tasa de crecimiento de Azure es la mejor medida directa de la competencia con rivales como Amazon.com Inc AWS y Alphabet Inc, ya que Microsoft no separa los ingresos de Azure.



Los ingresos totales de Microsoft aumentaron un 13% a US$38.030 millones en el cuarto trimestre finalizado el 30 de junio, superando las estimaciones de US$36.500 millones, según datos de IBES de Refinitiv.



El aumento de los ingresos fue impulsado por las ganancias de su unidad Personal Computing, luego de que más personas recurrieron globalmente a sus productos para trabajar y jugar de forma remota durante el confinamiento provocado por el coronavirus.



Los ingresos de la unidad, la mayor por ventas, aumentaron 14% a US$12.900 millones, superando las estimaciones de los analistas de US$11.460 millones. La unidad incluye el sistema operativo Windows y la consola de juegos Xbox, entre otros.



Microsoft dijo también que su sitio de redes profesionales LinkedIn se vio afectado por la debilidad del mercado laboral y las reducciones en el gasto publicitario.