Cuatro recomendaciones para liderar equipos en tiempos de trabajo remoto

Por estrategiaynegocios.net



Desde que inició la contingencia, se especula que habrá un buen número de personas que van a sufrir de alguna enfermedad mental debido a la situación; la depresión y el estrés son las más comunes.



Pero ¿cómo liderar de manera adecuada a los colaboradores minimizando estas afectaciones y maximizando los resultados? "La tecnología se ha convertido en el aliado perfecto para tener una gestión efectiva de los equipos de trabajo, aún cuando se está a kilómetros de distancia. Se estima que el uso de las herramientas tecnológicas ha aumentado considerablemente durante esta época", informó SAP en un comunicado.



Cuatro recomendaciones que todo líder debe seguir para mejorar el rendimiento del equipo sin afectar la salud de los empleados.



1. Comunicación constante



Conocer el flujo de trabajo y el número de tareas de cada miembro del equipo, así como el estado de cada una de ellas, puede hacer la diferencia. Una pequeña videollamada o una corta conversación por chat le permitirán estar en contacto con los empleados y manejar con inteligencia la carga laboral de todos.



La comunicación clara y precisa debe ser la clave de todo líder, aún cuando no se está presencialmente. Apóyese en las diferentes plataformas digitales, hoy, entre las más usadas están: Google Meet, con 100 millones de nuevos usuarios, Microsoft Teams, con más de 75 millones de usuarios diarios, y Zoom con 300 millones de usuarios.



2. Usar herramientas adecuadas



Además de las plataformas para realizar videollamadas, existen otras herramientas que permiten hacer seguimiento de tareas, gestionar proyectos y optimizar el tiempo, individualmente o en equipo. Monday.com, Trello, KanbanFlow o Asana, son algunos ejemplos y podrán encontrarlos en línea, algunas gratuitas u otras de pago.



“Al implementar nuevas tecnologías dentro de las compañías la productividad aumenta entre un 40% y 50%, ya que el trabajo puede llevarse a cabo de una manera más rápida y efectiva”, afirmó Paola Santos, Directora de Recursos Humanos de SAP Región Norte de América Latina y el Caribe.



3. Enfócate en el bienestar



Preocuparse no solo por el rendimiento laboral de los miembros del equipo sino también por la salud mental y física es importante. En el mercado existen diferentes herramientas tecnológicas, alojadas en la nube, que permiten realizar encuestas periódicas sobre el estado de ánimo, el clima laboral y otros aspectos que son vitales a la hora de evaluar la felicidad en el trabajo.



Innovar en modelos organizacionales y generar estructuras basadas en logros y no en 'horas - puesto' permite medir el rendimiento y la productividad, así como cuidar de manera positiva el ambiente de trabajo. Estudios de Gallup muestran que una experiencia positiva de los empleados conduce a una productividad un 17% más alta, ingresos tres veces mayores por empleado y una rotación un 40% menor.



4. Evitar malas prácticas



La queja más recurrente durante el trabajo remoto ha sido la ‘reunionitis’, ya que es una práctica que pocas veces tiene un propósito definido y le quita tiempo valioso a los trabajadores para llevar a cabo sus labores. Para evitar que esto suceda, defina con antelación los puntos a tratar; convoque únicamente al personal relacionado con las temáticas a desarrollar; haga un buen manejo del tiempo y concluya la reunión haciendo un recuento de las tareas que quedan pendientes.



Otra de las malas prácticas que puede costarle el bienestar de sus colaboradores es no realizar actividades de esparcimiento e integración. En estos momentos lo que más afecta la salud mental de las personas es la falta de contacto y el no poder salir de la rutina gracias al aislamiento. Brindarles un espacio en el que ellos puedan conversar, reír y hasta jugar o hacer ejercicio es fundamental. Algunas compañías han optado por las recetas en casa, las jornadas de yoga o los juegos en línea una vez al mes o una vez a la semana.



Aplicar estos cuatro consejos permitirá que el teletrabajo tenga múltiples beneficios para la compañía y ayude a mejorar el rendimiento del personal, sin causar afectaciones en la salud de los colaboradores.