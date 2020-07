Slack denuncia a Microsoft ante Bruselas por abuso de posición dominante

Por Europa Press



La compañía dirigida por Satya Nadella compite contra Slack a través de su aplicación 'Teams', que tiene un funcionamiento similar y se lanzó posteriormente al mercado. Slack argumenta que Microsoft ha ganado cuota de mercado al "vincular ilegalmente" a 'Teams' a Office, que cuenta con una posición dominante en el segmento de paquetes de herramientas ofimáticas. De esta forma, argumenta Slack, Microsoft ha obligado a instalar 'Teams' a millones de personas, ha impedido su eliminación de los equipos informáticos y ha ocultado el "verdadero coste" a clientes corporativos.



"Confiamos en que ganamos por el mérito de nuestro producto, pero no podemos ignorar el comportamiento ilegal que priva a los clientes del acceso a las herramientas y soluciones que desean", ha asegurado el vicepresidente de comunicación y política de Slack, Jonathan Prince.



"Slack simplemente quiere una competencia justa y en igualdad de condiciones. La competencia sana produce innovación y crea los mejores productos y la mayor cantidad de opciones a disposición de los clientes", ha agregado el director jurídico de la firma, David Schellhase.



"Slack solicita a la Comisión Europea que actúe para asegurarse de que Microsoft no puede seguir aprovechándose ilegalmente de su poder en un mercado para crecer en otro al empaquetar o juntar productos", ha agregado Schellhase.



No es la primera vez que un nuevo actor en el mercado plantea una demanda contra una gran tecnológica ante los servicios de Competencia de la Comisión Europea. El año pasado, Spotify planteó una demanda similar contra Apple por las comisiones que cobra en su tienda virtual de aplicaciones y por las restricciones técnicas que impone a otros desarrolladores.