¿Eres youtuber? Ahora sabrás exactamente cuánto dinero ganas

De esta manera, la plataforma busca simplificar el Costo por Mil (CPM), que era la métrica usada hasta ahora. “Algunas métricas parecen similares, pero sus diferencias son importantes para comprender sus ingresos publicitarios de YouTube”, explica la plataforma en su web.



El CPM mide el costo de cada 1.000 impresiones de anuncios antes de que YouTube tome su parte de los ingresos, mientras que el RPM muestra los ingresos totales de un creador (anuncios y otros aspectos, después que YouTube tome su porción. Según The Verge, es más útil para los creadores que intentan hacer crecer sus canales y averiguar de dónde provienen sus ingresos mensuales.

