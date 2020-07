LG lanza la línea de altavoces XBOOM Go PL

Por estrategiaynegocios.net



LG Electronics USA anunció la llegada de la última incorporación a su línea de altavoces Bluetooth portátiles XBOOM Go con el debut de la serie LG XBOOM Go PL con tecnología Meridian (modelos PL7, PL5 y PL2), ahora disponible en LG.com y a través de distribuidores autorizados LG a nivel nacional.



El LG XBOOM Go PL se asocia con Meridian, la marca de audio de alta resolución líder en el mundo, para ofrecer bajos mejorados y voces más claras y una experiencia auditiva excepcional. Con una usabilidad mejorada, un nuevo diseño elegante, un tamaño compacto y una batería de larga duración (hasta 24 horas *), LG XBOOM Go PL es la solución perfecta para disfrutar de audio de alta calidad mientras viaja.



La avanzada tecnología de audio de Meridian ofrece un sonido de calidad superior con graves profundos, agudos ricos y voces claras. Los bajos excepcionales son impulsados por la inclusión de bajos de doble acción (PL7 y PL5) que utiliza radiadores pasivos para bombear bajos dinámicos y ritmos audaces que los usuarios pueden sentir y escuchar. Para un escenario de sonido amplio con excelentes detalles en las frecuencias más altas, el altavoz PL7 también emplea tweeters duales.



La línea XBOOM Go también combina una calidad de audio impresionante con características optimizadas para fiestas que incluyen Dual Play (PL7, PL5 y PL2) para permitir que dos altavoces LG se conecten entre sí y creen una experiencia de sonido aún más envolvente. La serie PL resistente al agua (con clasificación IPX5) también brinda tranquilidad en diversos entornos, desde cenas informales hasta aventuras al aire libre.



Para complementar la excelente calidad de audio del XBOOM Go PL y agregar un elemento de emoción visual a la experiencia, los altavoces LG XBOOM Go PL incluyen una función de iluminación multicolor (PL7 y PL5) que emplea un proceso de tres pasos para detectar el tempo basado en ondas de sonido, y produciendo pulsos de iluminación LED sincronizados con la velocidad y el ritmo de la canción.



La línea también admite la función manos libres, comandos de voz y emparejamiento de varios teléfonos. Los usuarios también pueden controlar el altavoz desde un dispositivo móvil. Cuando descarga la aplicación Bluetooth LG XBOOM (disponible en Android y en iOS), puede administrar la conexión de audio, los efectos de iluminación, las listas de reproducción, el ecualizador y más con solo unos pocos clics.