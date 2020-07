Mipymes hacen crecer el comercio electrónico en San Pedro Sula

POR LA PRENSA DE HONDURAS

El comercio electrónico ha crecido aceleradamente en lo que va de este año, debido a que la pandemia ha obligado a que mipymes y nuevos emprendedores ofrezcan sus productos y servicios por medio de redes sociales y páginas web.

Puede leer: Banco de Costa Rica lanza dos dispositivos para pagar sin contacto

El internet se ha convertido en el mayor aliado de los micros, pequeños y medianos empresarios y de aquellos que se están convirtiendo en nuevos emprendedores luego de haberse quedado sin empleo.

La promoción de todo tipo de productos en las redes sociales o tiendas en línea es una herramienta cada vez más utilizada por los mipymes, ya que desde un móvil o una computadora pueden interactuar con miles de potenciales clientes locales, nacionales e internacionales.

“Gracias a dios hasta ahora me ha ido bien vendiendo mis salsas por redes sociales”: Temis Vásquez, emprendedora.

Al quedarse sin empleo, Temis Vásquez comenzó a dedicarse a la elaboración y venta de salsas artesanales de habanero que tiempo atrás solo vendía a sus conocidos y familiares.

Bajo la marca de Sabrosísima, Vásquez promociona sus salsas en redes sociales en donde ha tenido mucho éxito.

“Por la pandemia yo me quedé sin trabajo y tuve que emprender. Le comencé a dedicar más tiempo a las salsas y a promoverlas en redes sociales. Me ha ido bastante bien, no me imaginaba que iba a tener una buena aceptación, pero pese a la situación actual así ha sido”, contó.

Vásquez reconoce que el proceso ha sido empírico mediante la búsqueda de información, porque no se ha capacitado en comercio electrónico.

“Damos herramientas para vender en línea, no solo son catálogos o vitrinas”: Ricardo Irías, experto en comercio electrónico.

Hacer uso del internet es explorar un mundo de oportunidades, las opciones no se limitan a redes sociales sino también a crear sus propias páginas web y convertirlas en tiendas en línea que se pueden dividir en sucursales y los pagos pueden ser directos.

Ricardo Irías, experto en tecnología y cofundador de Sube.la, una herramienta de comercio electrónico desarrollada en Honduras, compartió que la función es dotar a los usuarios de un dominio de internet y licencia por un año, al tiempo de impartirles talleres y asesorías de forma constante.

“Las empresas que están trabajando con nosotros encuentran una ruta más fácil para empezar a vender en línea porque tenemos el conocimiento del mercado local para el comercio electrónico y estamos apoyados por Usaid para darles capacitaciones”, dijo Irías.

El costo de la licencia anual es de L1.470. Esto les permite acceder al sitio web con link de cobros, correos electrónicos y con su propio dominio. “No solo les damos una página, también les ayudamos a vender”. Actualmente, más de 500 empresas nacionales y más de 2,500 usuarios están haciendo uso de esta plataforma.

Desde 2016, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) de México impulsan una plataforma web para desarrollar el comercio electrónico.

Vanessa Rodríguez, coordinadora de misiones comerciales de la CCIC, informó que se trata de la página www.antad.biz en donde las empresas afiliadas a las diferentes cámaras de comercio de Honduras, Guatemala y México pueden ofrecer sus productos y tener un contacto directo con proveedores y compradores de 45 países.

“Motivamos a las mipymes y emprendedores a utilizar este tipo de herramientas electrónicas, que justamente han servido de mucho en estos tiempos de covid”, indicó.

Dónde acudir para potenciar los negocios

1- La CCIC les ayuda a ingresar a Antad. Los interesados en tener un micrositio en Antad deben enviar un correo a misionescomerciales@ccichonduras.org

2- el CDE cuenta con licencias. Para formar parte del proyecto impulsado por el Gobierno para mipymes con la empresa Kolau, deben contactarse con el CDE en Facebook.

El uso de la plataforma es gratis, la CCIC ayuda a los mipymes a crear sus micrositios en donde ofrecen sus productos y servicios. La Antad cuenta con 115 cadenas, 46,600 tiendas, 42,00 visitantes al año y dan acceso a 45 países. Rodríguez detalló que hasta el momento más de 500 empresas de San Pedro Sula y Tegucigalpa ya están haciendo uso del sitio web.

Denia Loo, directora del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) del Valle de Sula, manifestó que han estado impulsando el uso de la plataforma de mercado digital Kolau, una herramienta diseñada especialmente para mipyme que rompe las tres barreras, es fácil, rápida y gratis.

A través de Senprende, el CDE del valle de Sula cuenta con 600 licencias para mipymes que quieran utilizar la herramienta para promocionar y vender directamente sus productos.

Loo señaló que muchos mipymes están haciendo uso de las redes sociales y plataformas web para comercializar sus productos.

Alejandra Servellón, asesora de inteligencia de mercado, ayuda a los pequeños empresarios a crear sus sitios web y les da asesorías en su uso.