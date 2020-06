Opinión: América Latina debe trabajar para mantener segura su información bancaria

Por estrategiaynegocios.net



La situación de salud de COVID-19 está causando graves consecuencias económicas, sociales, políticas y financieras, ya que el estado de alarma ha acelerado la urgencia de llevar a cabo la transición digital en la mayoría de las instituciones financieras, con grandes cambios en muy poco tiempo.



"Los bancos, con el cierre y la limitación de algunos canales físicos se han visto obligados a mejorar sus canales digitales como alternativas para llevar a cabo acciones mientras garantizan la calidad del servicio, refuerzan la seguridad de la información, evitan saturaciones o caídas en los sistemas como consecuencia del aumento en banca en línea. Un estudio realizado por la multinacional Visa reveló que la mayoría de los ciudadanos de América Latina y Brasil, durante el confinamiento y la desescalada, han incrementado la banca en línea, administrado operaciones regulares por clientes de banca digital como consultas de saldo, movimientos, transferencias y pagos de facturas y recibos, por lo que esta situación ha generado clientes bancarios como objetivo para los ciberdelincuentes", destacó Dean Coclin Director Senior de Desarrollo de Negocios en DigiCert.



El sector financiero en Colombia ha presentado en los últimos años una de las tasas de crecimiento más altas en el uso de canales digitales. Cada día se realizan más transacciones por Internet y los pagos se realizan a través de dispositivos móviles. Se estima que la población bancaria es del 81% y que hace dos años el 79,4% de la población consultaba o realizaba operaciones en línea. Es por eso que la seguridad bancaria y de información es tan importante.



Esta evolución tecnológica ha traído nuevos riesgos y amenazas. Y, por lo tanto, grandes desafíos para las áreas de seguridad. Según el informe Estado de la ciberseguridad en el sector bancario en América Latina y el Caribe de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 92% de las entidades bancarias identificaron algún tipo de evento (ataques exitosos y no exitosos) de digital seguridad. Y el 37% declaró que estos ataques fueron exitosos.



En México por ejemplo, el 43% de las instituciones financieras reportan ciberataques exitosos y el costo total de responder y recuperarse de incidentes de seguridad digital varía de $ 2.3 millones por año para grandes entidades a US$ 317.000 para pequeñas entidades, según The State of Cybersecurity en el Sistema Financiero Mexicano de la OEA.

DigiCert ofrece algunos consejos más detallados sobre temas como Evitar el uso de WiFi público:

- la importancia de verificar el cifrado TLS / SSL en los sitios que visita.

- Use VPN cuando sea posible

- Mantenga las contraseñas seguras y, en general, tenga en cuenta las alertas bancarias, como el monitoreo de los estados de cuenta para evitar las estafas de phishing.