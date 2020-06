Apple empieza mañana la primera WWDC completamente digital de su historia

Por Agencias EFE



A diferencia de otros gigantes de Silicon Valley como Google o Facebook, que decidieron cancelar por completo I/O y F8, sus respectivas conferencias anuales de desarrolladores, la empresa de Cupertino, California, optó por seguir adelante con la suya, pero haciéndola exclusivamente online y gratuita a todo el mundo.



LA "KEYNOTE", EL LUNES



Como es habitual en WWDC, el plato gordo del evento tendrá lugar este mismo lunes con la "keynote" o presentación de novedades a cargo de los principales directivos de la firma, entre ellos presumiblemente el consejero delegado, Tim Cook, y se extenderá durante toda la semana con charlas, talleres y encuentros digitales.



Además de la gratuidad total (en ocasiones anteriores las entradas para la conferencia habían llegado a costar casi 1.600 dólares), otra de las particularidades es que este año no habrá aforo limitado, por lo que se prevé una participación masiva de desarrolladores y curiosos desde todos los rincones del planeta.



TRANSICIÓN A CHIPS PROPIOS



Entre las novedades de hardware que se esperan para la presente edición (que siempre son las que logran más atención mediática, pese a tratarse de un evento en principio centrado en el software), se encuentra la largamente esperada transición de Apple a procesadores de fabricación propia basados en arquitectura ARM para sus ordenadores Mac.



A principios de junio, la prensa especializada ya adelantó que la firma de Cupertino estaba lista para abandonar los chips de Intel que ha usado en sus computadoras durante los últimos quince años y pasarse a los ARM, logrando así el objetivo de que todos sus principales productos (incluyendo el iPhone y el iPad) dependan de tecnología propia.



Pese a que se espera que la transición sea revelada en el marco de WWDC, los primeros Mac con procesadores ARM no llegarían al mercado hasta 2022.



ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE



En cuanto al software, se prevé que el fabricante del iPhone muestre por primera vez nuevos sistemas operativos para teléfonos (iOS 14), tabletas (iPadOS 14), relojes inteligentes (watchOS 7) y ordenadores (macOS 10.16).



En lo relativo al iOS 14, el más esperado por la ubicuidad en el mercado de los teléfonos iPhone, la prensa especializada augura que habrá modificaciones en la pantalla de inicio que permitan ver todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, una nueva aplicación de "fitness" y una actualización de la de podcasts radiofónicos.



PROBLEMAS CON LA APP STORE



WWDC 2020 dará el pistoletazo de salida poco después de que la Comisión Europea anunciase una investigación contra la compañía por presuntas prácticas monopolísticas y contrarias a la libre competencia en su tienda digital de aplicaciones, la App Store, una de las fuentes de ingresos de mayor crecimiento para la empresa.



La pesquisa se abrió para dar respuesta a las quejas que desarrolladores de todo el mundo vienen planteando desde hace años contra Apple, ya que consideran que la App Store, que es la única manera que tienen muchos usuarios de descargarse aplicaciones en sus iPhone e iPads, actúa como un monopolio.



En particular, estos consideran que los procesos de revisión de Apple para aceptar qué aplicaciones estarán disponibles en su tienda digital son opacos y arbitrarios; que la comisión del 30 % de las ventas de aplicaciones de pago y de compras dentro de las aplicaciones son excesivas, y que Apple crea aplicaciones propias que compiten ventajosamente con las de terceros.