Microsoft cambia periodistas por inteligencia artificial

Por MuyComputer.com



En concreto, hablamos de un equipo de más de 25 personas empleadas por PA Media, una agencia de noticias y contenidos que opera en el Reino Unido e Irlanda, y que hasta ahora era la responsable de mantener las páginas de inicio del sitio web de MSN, así como también de Microsoft Edge. Es decir, que los periodistas afectados por esta medida no producían contenidos propios, sino que se encargaban de realizar una selección de contenidos, teniendo en cuenta determinados criterios, para que estos fueran publicados en dichas ubicaciones.



A partir de ahora, dichas funciones serán asumidas por un sistema de inteligencia artificial, que se encargará de realizar dicha selección, así como de llevarla a las plataformas afectadas por el cambio. No se sabe mucho sobre este desarrollo tecnológico, pero lo más probable es que se haya «alimentado» con todo (o al menos buena parte) del histórico de noticias seleccionado hasta ahora por los periodistas, y que en base a dicha información se hayan realizado pruebas que ofrezcan un buen nivel de acierto.



Aunque cabría pensar que esta medida guarda algún tipo de relación con la crisis del coronavirus, Microsoft ha informado de que no es así. Esta acción forma parte del deseo, por parte de los de Redmond, de renovar el funcionamiento de determinadas operativas, por lo que cabe entender que pueden producirse más movimientos como éste en el futuro. No tanto en la creación y edición de contenidos, como el el tratamiento de los mismos.



Aunque es un movimiento que en teoría puede tener sentido, personalmente me parece un tanto peligroso. La inteligencia artificial es capaz, por ejemplo, de «entender» de qué habla una noticia, pero en muchos casos no lo es tanto de interpretar su sentido, detectar el sarcasmo, determinar si es información fiable o una noticia falsa… los periodistas que, hasta ahora, desarrollaban estas funciones tienen una capacidad inherente al ser humano, ser capaces de interpretar la intencionalidad. Y aunque espero que la IA sea capaz de hacer lo mismo, tengo bastantes dudas al respecto.