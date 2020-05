Deezer lanza sus ‘podcasts’ en México y Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



Los ‘podcasts’ en Deezer son tanto locales como globales, se dividen en más de 15 categorías y tratan sobre temas tan diversos como comedia, deporte, cultura, cocina, autoayuda, ficción, erotismo, historia, paternidad, espiritualidad, noticias de negocios, contenidos para niños y entrevistas, entre otros muchos.



Uno de los grandes diferenciadores de la plataforma es la creación de contenido local. "Ofrecemos música y ‘podcasts’ originales y exclusivos que realmente interesan a las audiencias de Latinoamérica y no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Entre ellos, los ‘podcasts’ latinos, los cuales están llenos de talentos locales", dijo la empresa en un comunicado.



La Radio de la República: El podcast diario en el que Chumel Torres cuenta con ironía su punto de vista sobre la política, el espectáculo y el acontecer diario de México



‘La Cotorrisa’: Escucha a Ricardo Pérez y Slobotzky todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos y anécdotas graciosas.



“Este lanzamiento es fruto de nuestro crecimiento global y llega en un buen momento, porque la gente necesita todo el entretenimiento posible para pasar su tiempo en casa”, ha explicado Mauricio Mendoza, jefe de Contenido y Relaciones con la Industria (Head of Content and Industry Relations) de Deezer.

Los siguientes ‘podcasts’ también en español tienen otros temas de interés:

‘’La Ola’: Un ‘podcast’ recién estrenado y una producción original de Deezer. En su primera temporada, este ‘podcast’ está dedicado a la Ola de las mujeres de la música Latina que han dejado un legado como Ivy Queen, Gloria Trevi, Jenny Rivera, Selena, Karol G y Natti Natasha, entre otras.

Me lo dijo Adela y La Saga: Los dos podcasts de la periodista y entrevistadora más reconocida en México: Adela Micha. En este programa único entrevista lo mismo a un empresario, que a un cantante, político o actor con un sentido del humor incomparable.

Ningún Chile Te Embona: El primer podcast LGBT en México creado por la comunidad de Escándala

‘Coronavirus: Realidad vs. ficción, con el Dr. Elmer Huerta’ (CNN en Español): El doctor te mantendrá informado de lo que debes saber sobre la pandemia.

‘Meditación guiada: El podcast’: Un espacio de calma para ayudar a las personas que quieran meditar, relajarse y/o dormir.

‘Libros para Emprendedores’: En cada episodio, el emprendedor y ‘business evangelist’ Luis Ramos, resume un libro útil relacionado con el emprendimiento.



"Con la nueva función de ‘podcast’ "En progreso", podrás ver en un solo lugar (una ‘playlist’) todos los episodios que empezaste a escuchar y no pudiste terminar, para que los retomes rápidamente cuando quieras", dijo la empresa.

El espacio para creadores es acá.



La plataforma tiene más 16 millones de usuarios globales.