Los usuarios de redes sociales toman conciencia de su privacidad

Por estrategiaynegocios.net

Los consumidores toman cada vez más conciencia sobre su seguridad en redes sociales o la web en general.

Una nueva investigación de Kaspersky: Defendiendo la privacidad digital: llevando la protección personal al siguiente nivel, revela que los consumidores son cada vez más conscientes sobre dónde están disponibles en línea sus datos personales.

El 82% dice que ha intentado eliminar información privada de sitios web o redes sociales. Sin embargo, un tercio (37%) reconoce que no sabe cómo hacerlo.

El informe, que incluye los resultados de una nueva encuesta a consumidores realizada en 23 países, examina las actitudes de los consumidores con respecto a la privacidad en línea y las medidas que están adoptando para evitar que la información privada caiga en las manos equivocadas.

Los consumidores han expresado que no solo les preocupa su información privada, sino también la de sus seres queridos. El informe revela que el 24% de los consumidores ha visto publicada información personal suya o de su familia sin su consentimiento.

Tales sucesos están empujando a los consumidores a tomar decisiones conscientes sobre cómo y dónde se almacenan sus datos personales, para evitar que sean vistos o utilizados por otras personas que no tienen permiso para hacerlo.

Una proporción significativa de los encuestados aplica medidas adicionales cuando navegan por Internet para ocultar su información de los cibercriminales (43%), los sitios web que visitan (41%) y otras personas que acceden al internet desde el mismo dispositivo (37%).

Además, algunos consumidores se muestran cautelosos en cuanto al almacenamiento de información personal en sus dispositivos. Por ejemplo, una quinta parte (21%) también dice estar preocupada por los datos personales recopilados por las aplicaciones que usan en sus dispositivos móviles.

Estas personas pueden sentir que están perdiendo el control sobre dónde se almacenan sus datos y son conscientes de los riesgos relacionados con el intercambio de información personal. Por lo tanto, es comprensible que no quieran que los datos sean utilizados por terceros sin su conocimiento.

“Hay muchas maneras de controlar nuestra huella digital. Una de ellas es tener en cuenta con quién se comparten los datos personales y entender cómo pueden ser utilizados. Cualquier cosa que se publique en Internet puede permanecer accesible para un gran número de personas durante mucho tiempo, a menos que se tomen medidas específicas para protegerla. Entender cómo mantener seguros los datos personales en Internet y administrar eficientemente dónde se almacenan los mismos es un paso para garantizar una presencia en línea sea positiva, mejorar la reputación personal y abrir oportunidades futuras", comenta Marina Titova, directora de marketing de productos de consumo de Kaspersky.

Para asegurar que la información personal permanezca protegida en Internet, Kaspersky recomienda:

·Mantener una lista de sus cuentas en línea para saber qué servicios y sitios web pueden estar almacenando su información personal.

·Utilizar “Privacy Checker” que le ayudará a considerar la posibilidad de establecer sus perfiles de redes sociales como privados. Esto hará que sea más difícil para terceros encontrar información personal.

·Para identificar solicitudes potencialmente peligrosas o cuestionables hechas por una aplicación, y entender los riesgos relacionados con los diferentes tipos de permisos comunes, instale Kaspersky Security Cloud. Este producto incorpora la función Do Not Track (No rastrear) para evitar que se carguen elementos de rastreo que monitorean sus acciones en los sitios web y recopilan información sobre usted.