Alertan de engaño que busca robar el ID de Icloud y datos financieros de los usuarios

Por estrategiaynegocios.net



La campaña comienza con un correo electrónico que hace referencia a un aviso de seguridad debido a una supuesta orden de compra realizada a través de su dispositivo móvil. El asunto del correo dice “Gracias por su orden” y una fecha. El detalle de la supuesta compra hace referencia a “Themes Guru – Lockscreen Themes & Wallpapers with Creative V1.1 (4+)”, lo que a juzgar por el nombre parecería ser un paquete de imágenes tipo wallpaper para usar como fotos de portada en el teléfono.



El mensaje que tiene la intención de generar preocupación en el usuario y hacer que proceda a cancelar la operación, ya que la misma se trata claramente de un error a la vista de la desprevenida víctima. En el foro de soporte de Apple se pueden encontrar reportes de este mismo engaño que datan del año 2016.



Lo primero que debería hacer el usuario es dudar que el receptor de este mensaje es la dirección de correo del remitente, ya que la misma no corresponde a una dirección oficial de Apple. Otro aspecto que debería llamar la atención de la potencial víctima es que el mensaje no contiene ningún tipo de referencia personal hacia el usuario (un mensaje legítimo de este tipo incluye, por lo menos, el nombre del destinatario). Otro detalle es la redacción del mensaje, ya que además de algunos aspectos gramaticales, en algunos pasajes no hay coherencia idiomática (hay pasajes del texto en español y otros en portugués).



Por último, un punto que debería dar la certeza al usuario de que se trata de un fraude es el enlace al cual se invita a acceder. Para obtener información de la URL sin necesidad de acceder a la misma, basta con ubicar el puntero del mouse sobre el pasaje de texto que contiene el hipervínculo. En caso de tener a mano un dispositivo móvil, presionado unos segundos el dedo sobre el pasaje de texto que contiene el enlace aparecerá el detalle de la URL, sin haber dado la orden de que se abra el mismo.





El enlace no dirige a un sitio oficial de Apple. No obstante, si el usuario cae en el engaño y avanza, será redireccionado a un sitio que imita casi a la perfección la página oficial para acceder a la cuenta de Apple ID. Sin embargo, además de ser un sitio que no cuenta con certificado SSL, el nombre de la nueva URL no tiene que ver con la dirección oficial.



Luego de haber ingresado las credenciales de acceso al servicio a los operadores de esta campaña, un mensaje de alerta aparece a la víctima solicitando desbloquear la cuenta para iniciar sesión. El objetivo es robar más información personal de la víctima.





En caso de hacer clic en el botón “Desbloquear cuenta” aparecerá a la víctima un formulario para que ingrese su información personal, como dirección, país, etc. Una vez que obtiene los datos de la tarjeta de crédito, la campaña intenta darle credibilidad a la estafa utilizando, entre otras cosas, supuestos servicios de seguridad de terceros, donde vuelven a pedir código de seguridad.



Además, se solicita a la víctima el envío de una foto de un documento para confirmar los datos. En esta instancia también solicita el envío de una foto adicional del individuo, así como una fotografía del frente y dorso de la tarjeta de crédito. Después de entregar prácticamente toda la información personal, el sistema supuestamente verifica y confirma la identidad del usuario. Cabe destacar que para el análisis de esta campaña se subieron fotos de distintos paisajes en cada instancia, y aun así el engaño dijo haber verificado la identidad de manera exitosa.



“Como siempre decimos, ante la más mínima duda de la legitimidad del correo, nunca debemos hacer clic en el enlace que se incluye en un mensaje que llega de manera inesperada. Sobre todo, sin antes verificar su procedencia y comprobar que sea de un sitio oficial. Por otra parte, si usted fue víctima de este engaño y compartió su información personal, recomendamos modificar sus credenciales de acceso y comunicarse con su entidad financiera. Es importante conocer los riesgos para poder evitarlos y tomar las medidas necesarias como mantener los sistemas actualizados, usar contraseñas fuertes o de doble factor de autenticación, siempre que se pueda, contar una solución de seguridad confiable tanto en los dispositivos móviles como en los de escritorio y así poder disfrutar de la tecnología de manera segura.”, menciona Luis Lubeck, especialista de seguridad del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.