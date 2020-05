Fujitsu y Qualcomm completan una llamada de datos multigigabit utilizando 5G

Por E&N



La conexión se estableció utilizando una arquitectura no independiente, agregando un espectro no contiguo en bandas de 3.5 GHz (n78) y 4.9 GHz (n79). Las compañías lograron este hito utilizando una estación base Fujitsu 5G New Radio (NR) y un dispositivo de prueba de factor de forma de teléfono inteligente 5G alimentado por un sistema Qualcomm® Snapdragon ™ X55 5G Modem-RF.



Al lograr velocidades de más de 3 Gbps utilizando un espectro de menos de 6 GHz, esta conexión es la primera demostración de las empresas de agregación de portadora 5G, que se basa en la historia de los éxitos técnicos de Qualcomm Technologies, como la primera conexión de datos 5G en un módem chipset, la primera llamada inalámbrica 5G mmWave, la primera llamada de datos 5G inalámbrica mediante el uso compartido del espectro y una reciente llamada de voz sobre NR. El sistema Snapdragon X55 5G Modem-RF puede soportar velocidades máximas de hasta 5 Gbps al agregar 200 MHz en bandas seleccionadas de 5G sub-6 GHz.



La agregación de portadora 5G sub-6 GHz proporciona a los operadores una mayor flexibilidad para aumentar el rendimiento 5G utilizando sus diversos activos de espectro, lo que les permite mejorar la capacidad y el rendimiento de la red. Ayuda a mejorar las velocidades y confiabilidad 5G en condiciones inalámbricas desafiantes, permitiendo a los consumidores experimentar una transmisión de video más fluida y descargas más rápidas.



"Este hito con Fujitsu nos permite desbloquear el potencial de 5G para una conectividad perfecta y generalizada", dijo Durga Malladi, vicepresidente senior y gerente general de 4G/5G, Qualcomm Technologies, Inc. "Como innovador inalámbrico líder en el mundo, Qualcomm Technologies desarrolla continuamente soluciones que mejoran las experiencias de red de extremo a extremo en las que la gente confía todos los días, y estamos orgullosos de colaborar con Fujitsu para demostrar los beneficios que la agregación de portadora brinda a la red 5G y a los consumidores ".



"Nuestra finalización exitosa de esta llamada de datos de agregación de portadora 5G ejemplifica el enfoque colaborativo a largo plazo entre Fujitsu y Qualcomm Technologies para liderar la evolución de 5G", dijo Masaki Taniguchi, vicepresidente senior de la unidad de negocios de sistemas móviles, Fujitsu. "Estamos entusiasmados de elevar el uso de la agregación de portadora 5G para brindar beneficios tanto para los operadores como para los clientes, y esperamos trabajar en el futuro con Qualcomm Technologies para mejorar lo que es posible para las redes 5G"



A medida que más operadores habiliten el soporte para la agregación de portadora 5G, podrán confiar en los sistemas de módem RF RF 5G de Snapdragon y las soluciones de infraestructura de red de Fujitsu para mejorar la capacidad y el rendimiento de la red al aprovechar los activos de espectro no contiguos. Esta es una característica importante en la evolución de las redes 5G para mejorar la capacidad del sistema, aumentar la confiabilidad en condiciones de señal débil y ofrecer velocidades máximas más altas, mejorando la experiencia del usuario en las aplicaciones existentes y permitiendo nuevos casos de uso en el futuro.



Se espera que los dispositivos comerciales que cuentan con estas capacidades y que funcionan con el sistema de módem RF RFG 555 de Snapdragon estarán disponibles más adelante este año.