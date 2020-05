LG registró ingresos por US$12.450 millones de ingresos

Por E&N



LG Electronics Inc. (LG) anunció ingresos consolidados del primer trimestre de 2020 por KRW 14.73 billones (US$12.450 millones) y ganancias operativas de KRW 1.09 billones (US$921.47 millones). Aunque los ingresos disminuyeron modestamente en comparación con el mismo período del año pasado, los ingresos operativos mejoraron 21.1% desde el trimestre 2019, siendo esta la segunda vez en la historia en la que las ganancias operativas trimestrales superaron el billón de KRW. El margen operativo del 7,4% fue el más alto en la historia de LG en un primer trimestre.



LG Home Appliance & Air Solution Company reportó ingresos para el primer trimestre de KRW 5.42 billones (US$4.580 millones) y ganancias operativas de KRW 753.5 mil millones (USD 636.8 millones). Los ingresos se mantuvieron virtualmente invariables desde el primer trimestre del año pasado, producto de una demanda global más ligera durante la pandemia, compensado por mayores ventas en Corea de aparatos basados en vapor como lavadoras, secadoras, lavavajillas y el sistema de cuidado de ropa LG Styler, lo que refleja el interés del consumidor en salud e higiene. La ganancia operativa (3,6% más alta que en el mismo período del año pasado) y el margen operativo fueron los más altos en la historia de LG, beneficiándose de los esfuerzos de reducción de costos y un mayor interés en productos premium.



LG Home Entertainment Company registró ingresos en el primer trimestre de KRW 2.97 billones (US$2.51 mil millones), una disminución de 4,8% respecto al mismo período del año pasado como resultado de las restricciones de suministro de componentes y la desaceleración de la demanda global debido a la disminución del consumo. Teniendo en cuenta la reclasificación aplicada este año de productos de tecnología de la información de Home Entertainment Company a Business Solutions Company, los ingresos operativos de KRW 325.8 mil millones (USD 275.32 millones) aumentaron 31.7 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, como resultado de la eficiencia y expansión operativas de productos premium como televisores OLED y televisores NanoCell. Con la demanda del mercado afectada negativamente por la pandemia, la compañía está ajustando la proporción de productos premium, ampliando las ventas en línea, optimizando la entrada de recursos y racionalizando la gestión de activos para mejorar la rentabilidad en el futuro.







LG Mobile Communications Company reportó ventas en el primer trimestre de KRW 998.6 mil millones (US$843.9 millones), reduciendo su pérdida operativa a KRW 237.8 mil millones (US$200.96 millones) desde el trimestre anterior. Las ventas disminuyeron casi un 34% respecto al primer trimestre del año pasado, principalmente debido a interrupciones en el suministro por parte de socios chinos. Los costos se redujeron aún más a través de la eficiencia de producción y comercialización, en esfuerzos continuos para ayudar a amortiguar el efecto de la pandemia. El nuevo lanzamiento del teléfono inteligente LG Velvet 5G en Corea durante el segundo trimestre marcará una nueva dirección con una filosofía de diseño diferente, con componentes competitivos pero conscientes del valor y mejores iniciativas de ventas en línea.



LG Vehicle Component Solutions Company registró ingresos en el primer trimestre de KRW 1.32 billones (US$1.110 millones), una disminución del 2.1 por ciento respecto al mismo período del año pasado con una pérdida operativa de KRW 96.8 mil millones (USD 81.8 millones) como resultado del negocio disrupción de los fabricantes de automóviles norteamericanos y europeos. Para minimizar el riesgo de pandemia en curso, la compañía acelerará sus esfuerzos de optimización de la cadena de suministro teniendo en cuenta una reducción en la demanda de los fabricantes de automóviles y continuará mejorando su estructura comercial con mayores ahorros de costos en el segundo trimestre.



LG Business Solutions Company generó ventas en el primer trimestre de KRW 1.71 billones (USD 1.44 mil millones), un aumento de 3,5% interanual y 18.8 por ciento más que el trimestre anterior gracias al aumento en las ventas de módulos solares y productos de IT como LG Gram Notebooks. El beneficio operativo de KRW 212.2 mil millones (USD 179.3 millones) marcó un 26.3 por ciento más que el mismo período del año anterior y un 159 por ciento más que el trimestre anterior debido al aumento de las ventas de módulos solares, la rentabilidad estable de las pantallas de información y las innovaciones en productividad. Para ayudar a minimizar las interrupciones por la pandemia, la compañía está ampliando los esfuerzos de ventas en línea de productos de IT para capturar una mayor participación en los mercados de teletrabajo y aprendizaje a distancia.



