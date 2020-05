10 tendencias de la nube en los próximos cinco años

Por Leandro Ramírez, Gerente Oracle Centroamérica



En los últimos años, la nube ha integrado nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, Blockchain o Internet de las Cosas para satisfacer la cambiante demanda actual, poder escalar y alcanzar a cada vez más personas, brindando mayor seguridad y automatizando cada vez más procesos. En este escenario, Oracle visualiza diez tendencias de cómo la nube impactará a empresas y personas en un periodo máximo de cinco años:



1. El 90% de las tareas de gestión de datos serán completamente automatizadas. A medida que los profesionales de IT se saquen de encima tareas administrativas rutinarias, tendrán más tiempo para desarrollar aplicaciones analíticas y proponer nuevos productos y servicios en base a lo que los datos nos dicen. La adopción de la nube permite a las organizaciones innovar cada vez más rápido.



2. Habrá 600 veces más datos confidenciales compartidos en la nube y un fuerte aumento en amenazas de seguridad. Los atacantes se vuelven más sofisticados con el tiempo, por lo que es primordial para cualquier empresa garantizar la seguridad de sus datos y sus sistemas. Aquí la automatización jugará también un rol clave.



3. El 100% de las aplicaciones empresariales incluirá alguna forma de Inteligencia Artificial integrada. Estos avances tecnológicos tendrán un impacto positivo en todas las partes del negocio, ayudando a los gerentes y ejecutivos a obtener una mejor comprensión de las operaciones, empleados, mercados y clientes.



4. El 100% de las aplicaciones para la cadena de suministro hará uso de realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, machine learning y/o Internet de las cosas. Estas tecnologías eliminarán la necesidad de tomar decisiones humanas por completo y permitirán experiencias más inmersivas para los usuarios.



5. Los procesos comerciales automatizados permitirán crear interacciones más personalizadas. Para 2025, el 80% de las ventas se automatizará permitiendo que los profesionales se centren en la construcción de relaciones y el fomento de la participación del cliente, propiciando interacciones humanas más significativas y productivas.



6. El 80% de las principales ciudades usarán Internet de las Cosas para iniciativas que mejoren la experiencia de los ciudadanos. Se utilizará machine learning para recopilar y analizar datos de la ciudad y aumentar la participación. La automatización de las interacciones diarias permitirá a las personas ofrecer servicios personalizados.



7. La ciencia de datos será cada vez más automatizada e integrada en los sistemas de análisis y gestión de información. A medida que las organizaciones continúen descubriendo el valor de las ideas basadas en datos, la demanda de científicos de datos seguirá aumentando. La industria ya está viendo un déficit en estos trabajadores calificados y, para 2025, según los datos actuales, no habrá suficientes para satisfacer la creciente demanda.



8. El auge de la inteligencia artificial creará nuevos empleos que todavía no fueron inventados. Hay robots que ya actúan como empleados en algunas empresas, por lo que los líderes deben empezar a analizar cómo potenciar la colaboración entre máquinas y personas.



9. Los ataques de ciberseguridad serán cada vez más sofisticados con la incorporación de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. El 80% de los ataques de seguridad vendrán de una fuente interna. Frente a esto, los sistemas autónomos pueden detectar configuraciones incorrectas y proporcionar protección continua. La forma más confiable de combatir estas amenazas crecientes es mediante el uso de tecnologías autónomas que pueden aplicar automáticamente parches y validar la integridad del sistema 24/7.



10. El 80% de los datos estarán vinculados a cosas en lugar de individuos. La mayoría de las amenazas de seguridad implicarán cosas conectadas a Internet. Al vincular datos adicionales con una identidad- con ayuda del machine learning y la Inteligencia Artificial – se puede predecir comportamientos y patrones que revelan posibles amenazas de seguridad. Las organizaciones aumentarán la visibilidad de sus sistemas para identificar de forma autónoma actividades sospechosas en una escala sin precedentes.