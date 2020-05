Samsung Remote Access, cómo controlar su computadora personal a través de su televisor

Por estrategiaynegocios.net

Para hacerlo, debe configurar su computadora y televisor a través de Internet, conecta un mouse y un teclado al televisor y listo. Samsung Knox protege sus datos.



El Acceso remoto también viene equipado con Wi-Fi Direct, que facilita el perfecto uso compartido de pantalla entre televisores y PC, teléfonos móviles y tablets. Esta característica abre la puerta para que los usuarios disfruten de una amplia gama de contenido en la pantalla más grande de tu televisor.



El Acceso Remoto también ofrece una amplia variedad de servicios de documentación basados en la nube que permiten que los estudiantes continúen sus clases en casa con más facilidad. Incluso pueden usar un navegador web para ver cursos en línea y conferencias en vivo en la amplia pantalla de su televisor, para que no se pierdan ni una sola nota o detalle, solo inicie sesión en Office 365 dentro del Acceso Remoto. Puedes entregar tus documentos, trabajar en proyectos grupales con tus compañeros de clases o presentar tesis en tiempo real, todo de forma remota desde la seguridad de tu casa. También puede tomar cursos en línea y conferencias en vivo en una pantalla mucho más grande a través del navegador web.



La función Q-Symphony recibió el premio CES 2020 Best of Innovation, y está disponible en toda la Serie Q de barras de sonido de Samsung y algunos modelos QLED (por encima de Q80T).



La línea de barras de sonido de Samsung ha mantenido la posición número uno en el mercado global de barras de sonido por sexto año consecutivo. Según la firma de investigación global, Futuresource Consulting, Samsung ocupa el número uno en términos de ingresos por ventas con el 21.8% de la participación en el mercado mundial, lo que representa el 16.5% del volumen de ventas en 2019.