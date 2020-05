Ventas de Apple aumentan ligeramente y muestran resistencia en la pandemia

Por The Wall Street Journal



Apple Inc. reportó un ligero aumento en los ingresos para el segundo trimestre a pesar de que el covid-19 hizo que se cerraran fábricas y redujo las ventas en China, ya que el creciente negocio de servicios del gigante tecnológico compensó la disminución de las ventas de iPhone.



La compañía dijo que los ingresos aumentaron un 1% en su segundo trimestre fiscal a US$58.300 millones, con el impulso de las ventas de iPhone estancado después de que Apple cerró tiendas, primero en China y luego en todo el mundo. Las ganancias cayeron alrededor del 3% a US$11.25 mil millones, o US$2.55 por acción.



Los resultados excedieron las expectativas revisadas de los analistas de casi US$55 mil millones en ingresos, pero no alcanzaron las proyecciones previas a la pandemia de la compañía de más de US$63.000 millones para los tres meses finalizados el 28 de marzo.



Los resultados del trimestre destacan las fortalezas de las grandes compañías de tecnología, incluso durante una crisis económica que ha sacudido los mercados de todo el mundo y ha probado constantemente a las corporaciones. Algunos han visto un mayor negocio a medida que el virus mantiene a las personas en casa. Facebook Inc. y Microsoft Corp. reportaron el miércoles mayores ingresos y señalaron más ganancias en el período actual a medida que aumenta el uso de redes sociales en el hogar y aumenta la computación en la nube. La empresa matriz de Google, Alphabet Inc., la semana pasada registró ganancias, pero proporcionó una perspectiva sobria, diciendo que experimentó una desaceleración repentina en las ventas de anuncios a fines de marzo.



El desempeño de Apple también subrayó el valor de su cambio estratégico de vender más dispositivos a vender más software y servicios en esos dispositivos. La compañía informó que las ventas trimestrales de servicios aumentaron casi un 17% a $ 13.35 mil millones, compensando una disminución del 3.4% en sus productos de hardware heredados, como iPhones, iPads y Macs, que registraron ventas de US$44.970 millones.



Apple dijo que agregaría US$50.000 millones a su programa continuo de recompra de acciones, una disminución con respecto a la adición de US$ 75.000 millones del año pasado, pero sigue siendo una señal alentadora de su compromiso de devolver capital, incluso cuando las recompras se han vuelto controvertidas en los EE. UU. Su junta también aprobó un 6 % de aumento en su dividendo trimestral, basándose en el aumento del 5% del año pasado



Otras compañías con grandes negocios en China también tuvieron problemas en medio de la pandemia. Starbucks Corp. informó el lunes que las ventas en la misma tienda en China cayeron un 90% en el pico del brote y dijo que reduciría la cantidad de nuevas tiendas que planea abrir este año en un 17% a 500. Adidas AG ADDYY -1.42% , que cuenta con China para una quinta parte de los ingresos totales, dijo el martes que sus ventas en la Gran China cayeron bruscamente en medio del cierre de tiendas.



Apple compensó las caídas en China con fuertes ventas en Estados Unidos y Europa, donde los cierres no comenzaron hasta las últimas semanas del trimestre de marzo. Apple depende de los EE. UU. Y Europa para aproximadamente dos tercios de las ventas totales, y esas economías ahora están sufriendo contracciones históricas que podrían conducir a una caída sin precedentes en las ventas de Apple si esos mercados rastrean la caída de China en el período de marzo.



"Pocas empresas pueden superar esta pandemia, y Apple no es una excepción", dijo Daniel Flax, analista de investigación senior de Neuberger Berman, un administrador de inversiones con US$356.000 millones en activos bajo administración que cuenta a Apple entre sus propiedades.



A pesar de los desafíos a corto plazo, Flax dijo que Apple podría ganar en el futuro con productos críticos para las personas que trabajan de forma remota y un sólido balance para financiar la innovación.



Apple ha reaccionado rápidamente cuando el brote de covid-19 se aceleró.



En febrero, se convirtió en una de las primeras compañías en señalar problemas en el futuro, diciendo que no cumpliría con sus proyecciones de ingresos debido a la débil demanda en China y la escasez de oferta. También cerró sus tiendas en China ese mes y luego extendió el cierre a todas las tiendas en todo el mundo a mediados de marzo. Desde entonces, la compañía ha reabierto tiendas en China y en otros lugares, como Corea del Sur, aunque las tiendas en Estados Unidos permanecen cerradas.



Después de que el virus llegó a los EE. UU., Apple donó 20 millones de máscaras a los trabajadores de la salud y se asoció con Google para crear un software que permita a los teléfonos inteligentes ayudar a rastrear la propagación del virus.