Astronautas de la Estación Espacial regresan a la Tierra en plena pandemia

Por AFP

Dos astronautas de la NASA y un cosmonauta ruso regresaron este viernes desde la Estación Espacial Internacional (ISS) a la Tierra, que se encuentra en plena pandemia por el nuevo coronavirus.

La cápsula con Andrew Morgan, Jessica Meir y Oleg Skriposhka aterrizó en las etapas de Kazajistán a las 05H16 GMT, según la agencia especial rusa Roskosmos.

Se trata del primer regreso a la Tierra de una tripulación de la ISS desde que la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró en marzo la pandemia global del coronavirus.

"¡El aterrizaje fue un éxito! ¡Bienvenidos a casa Oleg Skriposhka, Andrew Morgan y Jessica Meir!", celebró Roskosmos en su cuenta Twitter.

Si bien el lugar de aterrizaje fue el mismo que para las anteriores tripulaciones, en las estepas a 147km al sudeste de a ciudad kazaja de Jezkazgan, la pandemia impuso algunas modificaciones en el procedimiento.

Los equipos a cargo de recibir a los astronautas fueron sometidos a tests de covid-19 y obligados utilizar vestimentas y mascarillas de protección.

Las primeras imágenes video difundidas por Roskosmos mostraron a uno de los miembros de ese equipo diciendo a sus colegas: "Mantengan la distancia, por favor".

Poco antes de su regreso a la Tierra, Jessica Meir, bióloga marina, confió a la prensa desde la ISS que sería difícil para ella adaptarse a las nuevas reglas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de covid-19.

"Creo que me voy a sentir más aislada en la Tierra que aquí", estimó la astronauta, que hizo historia al participar en octubre de 2019 en la primera salida espacial 100% femenina, que realizó con Christina Koch.

El lugar de partida de los astronautas hacia sus países de residencia también fue modificado, ya que el aeropuerto utilizado habitualmente, el de Karaganda, está cerrado como otros cientos de aeropuertos en el mundo.

Por ello, Skriposhka volverá a Rusia a bordo de un avión que partirá del cosmódromo de Baikonur, utilizado para los lanzamientos hacia la ISS.

Por su parte, los astronautas de la NASA regresarán a Estados Unidos a bordo de un avión desde la ciudad de Kyzylorda, tras un viaje de varias horas en auto.

Mientras el planeta combate contra el covid-19, la ISS también entra en una nueva era ya que se apresta a recibir en mayo a astronautas transportados por primera vez por la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

El cohete de la empresa del multimillonario Elon Musk lanzará esta cápsula con los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de Florida (sudeste de Estados Unidos), poniendo fin así al monopolio de Rusia, único país desde 2011 en efectuar vuelos tripulados hacia la ISS.

La ISS es un raro ejemplo de cooperación internacional que no se detuvo por las tensiones de estos últimos años entre Rusia y los países occidentales.

More photos posted from the landing of @NASA astronauts @Astro_Jessica, @AstroDrewMorgan & @roscosmos cosmonaut Oleg Skripochka! ? https://t.co/ZVXTOuz7cT pic.twitter.com/ab2cieq6pY