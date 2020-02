La casa de los smartphones Nokia llega a Honduras

Por estrategiaynegocios.net

HMD Global, la startup finlandesa fundada en 2016, responsable del diseño, producción y mercadeo de los smartphones Nokia, refuerza su posición en Centroamérica.

La empresa ha lanzado en el mercado local una serie de smartphones con los que buscan sorprender a los hondureños al ofrecer tecnología innovadora y con la calidad que esperarían de un teléfono Nokia, a precios accesibles a todos los bolsillos.

Te puede interesar: El nuevo móvil de Nokia tiene 5 cámaras, pero no se dobla

La compañía busca competir con interesantes opciones en la gama media, con equipos que presentan características premium como el Nokia 7.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.1 Plus y Nokia 2.2, así como en la gama de entrada con opciones como Nokia 1 Plus.

“Con el diseño finlandés característico de los teléfonos Nokia, lo mejor de la innovación de Google, y a precios accesibles para todos, HMD Global presenta una propuesta diferenciada en el mercado hondureño”, indican.

“En HMD Global pensamos que todas las personas merecen contar con lo mejor en materia de innovación sin importar su presupuesto, por esto nos esforzamos en incorporar tecnologías como inteligencia artificial, el botón de Asistente de Google, e imágenes de la más alta calidad desde nuestros equipos más accesibles, todo enmarcado dentro de una política de actualizaciones única en la industria”, comentó Jorge González, gerente Regional de Ventas en HMD Global para Américas.

La promesa

Como parte de la familia Android One, casi todo el portafolio de smartphones Nokia vienen con dos actualizaciones de sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad mensuales, lo que garantiza que realmente van mejorando con el tiempo.

Archivo E&N: La nostalgia vende: El Nokia 3310 regresa

La promesa de la marca se basa en las necesidades de los usuarios. De acuerdo con un estudio recientemente solicitado por HMD Global, el 97% de los usuarios latinoamericanos de teléfonos celulares desean recibir actualizaciones de seguridad de manera regular para sentirse más protegidos frente a las amenazas de virus, mientras que el 98% de las personas consultadas considera que las actualizaciones son imprescindibles para que su teléfono se mantenga ágil y eficiente.

Además, de acuerdo con el mismo estudio, el 72% de los latinoamericanos identificaron que su principal preocupación con respecto al uso de smartphones es que éstos se vuelven obsoletos en un periodo muy corto, viéndose obligados a cambiarlos en muy poco tiempo.

Un estudio reciente de Counterpoint Research señaló que los teléfonos Nokia tienen la distinción de ser los que ofrecen actualizaciones de sistema operativo de manera más rápida, y los únicos que entregan puntualmente parches de seguridad mensuales. Y lo más importante, es el único fabricante que asegura actualizaciones tanto de seguridad como de sistema operativo a través de todo su portafolio, incluyendo equipos de gama de entrada. Todo esto alarga la vida útil de los smartphones y deja en manos de los usuarios la decisión del mejor momento para cambiarlos, sin sentirse obligados a hacerlo porque estos empiecen a fallar debido a que el dispositivo deja de funcionar como al inicio, producto de la obsolescencia programada.

“Buscamos cambiar el paradigma de consumo de la industria: no estamos enfocados sólo en las especificaciones técnicas, sino en la experiencia a lo largo del ciclo de vida de un dispositivo, una experiencia que, en el caso de los smartphones Nokia, es cada vez mejor. Tenemos el compromiso de mantener actualizados nuestros equipos con las últimas innovaciones de Google en todo nuestro portafolio, sin importar el nivel de precio,” concluyó González.

Durante el primer semestre de este año, la compañía lanzará nuevos teléfonos móviles en Centroamérica que se sumarán al portafolio de teléfonos Nokia que ya existe en el mercado.

La empresa finlandesa está presente en más de 190 mercados a nivel mundial. En América Latina, HMD Global ha dado pasos importantes en su expansión, ganando presencia en mercados estratégicos como Chile, México, Colombia, Perú y Ecuador entre otros.