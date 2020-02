Twitter compra Chroma Labs, fundada por veteranos de Facebook

Por Bloomberg



Chroma Labs se lanzó hace unos meses con una aplicación que permite a las personas editar fotos y videos antes de compartirlos en la función de Historias de otras aplicaciones, como Instagram o Snapchat de Snap Inc. La compañía se une a Twitter para "dar a las personas formas más creativas de expresarse en sus conversaciones", dijo el jefe de producto de Twitter, Kayvon Beykpour, en un tuit. Un portavoz de Twitter declinó hacer comentarios sobre los términos del acuerdo.



John Barnett, Alex Li y Joshua Harris, cofundadores de Chroma Labs, trabajaron en productos en Facebook Inc. antes de comenzar a construir una empresa en torno a herramientas de edición creativas. Mientras estaban en Facebook, los miembros del grupo estuvieron involucrados en proyectos como Instagram Stories, los efectos de cámara de realidad aumentada y los dispositivos de realidad virtual Oculus. Los primeros inversores en el emprendimiento con sede en San Mateo, California, incluyen Index Ventures, Sweet Capital y Combine VC.



Twitter ha dicho que mejorar las conversaciones en el servicio de redes sociales es una prioridad. En las últimas semanas, la compañía con sede en San Francisco ha cambiado la forma en que algunas interacciones del usuario aparecen en la aplicación y ha agregado la capacidad de responder a mensajes directos con emojis. Twitter no ha presentado un producto similar a Historias para publicaciones que desaparecen, aunque introdujo algunas características de cámara como etiquetas el año pasado.



"[Creamos] Chroma Labs y muchos productos exitosos juntos para inspirar la creatividad y ayudar a las personas a contar sus historias visuales", dijo Barnett en un comunicado. "Esperamos continuar esta misión a mayor escala con uno de los servicios más importantes del mundo".