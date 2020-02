Cisco impulsará la digitalización de las Pymes costarricenses

Por estrategiaynegocios.net



Con el propósito de ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) costarricenses en el proceso de digitalización, Cisco puso a su disposición la plataforma Designed for Business, una cartera que incluye soluciones innovadoras basadas en la nube y en la web, a un precio asequible.



‘El objetivo de Cisco es dar a las pequeñas empresas costarricenses acceso a las mismas capacidades tecnológicas que tienen nuestros clientes empresariales, pero también equilibrarlo con la simplicidad y la usabilidad para que el cliente pueda concentrarse en lo que más importa: el crecimiento de su negocio’, explicó Carlos Torales, Director de Cisco Design por Business para Latinoamérica



"Las pequeñas empresas no se despiertan pensando en tecnología, sino en cómo van a impulsar los negocios. Necesitamos facilitarles la conexión, el cálculo y la colaboración segura. Con este nuevo portafolio de Cisco garantiza además una conectividad de primera para proteger el negocio contra las amenazas cibernéticas", agregó Carlos Torales.



La plataforma incluye Webex for Collaboration, Firepower, Umbrella y DUO for Security; UCS e Hyperflex Edge para computación de aplicaciones a pequeña escala; Cisco Business para redes locales; Meraki Go para Wi-Fi en la nube fácil y administrado por la aplicación. Los nuevos desarrollos de productos incluyen puntos de acceso inalámbricos Cisco Business y una nueva oferta de Meraki Go.



De acuerdo con Torales, “las pymes se enfrentan actualmente a un acelerado ritmo de cambio. Con el uso cada vez mayor de aplicaciones basadas en la nube y en la web, es fundamental para cualquier empresa contar con una red sólida y segura que permita dirigirse a una base de clientes cada vez más inteligente que espera experiencias digitales, un servicio al cliente extraordinario e interfaces simples”.



Para ver el portafolio en: https://www.cisco.com/c/es_cr/solutions/small-business.html