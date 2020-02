Cisco Webex ofrece Colaboración Inteligente Segura

Por estrategiaynegocios.net

El Cisco Webex Assistant para Reuniones Webex es impulsado por la tecnología de la reciente adquisición de Voicea, convirtiendo las reuniones de Webex en un tesoro digital.



"Los usuarios de Voicea han reportado que han ahorrado más de seis horas a la semana, por usuario, con reuniones más prácticas y eficientes, y creemos que los usuarios de Webex experimentarán resultados similares", dijo Sri Srinivasan, Vicepresidente Senior y Gerente General del Team Collaboration Group en Cisco. "Estamos encantados de poder ofrecer ésta y otras características cognitivas a los 300 millones de usuarios que ya servimos con Cisco Collaboration. Esta tecnología fundamentalmente cambiará la forma en que somos capaces de ofrecer masivamente experiencias personalizadas y transformar la forma en que trabajamos".



Webex Assistant para reuniones es el primer asistente digital en reuniones para la empresa. Los comandos de voz automatizan las tareas mundanas de una reunión (como tomar notas, transcribir y hacer un seguimiento) para que los usuarios puedan centrarse en la reunión. No sólo puede ver subtítulos y transcribir instantáneamente lo que se dice, también puede decirle a Webex qué puntos resaltar. Las transcripciones grabadas se pueden buscar, no solo de esa reunión, sino de todas las reuniones. También crea elementos de acción, por lo que nadie olvida quién se comprometió a hacer qué. Además, el etiquetado de los ponentes se asegura de que sepa quién está diciendo qué durante la reunión. Asimismo, una serie de funciones posteriores a la reunión facilitan la edición y el uso compartido de todo el material de la reunión.



Los beneficios de la solución incluyen:



- Reuniones más productivas y prácticas: Convertir la conversación en acción significa reuniones más enfocadas con una mejor participación y seguimiento.

- Webex toma notas: ¿No puede unirse a la reunión? Simplemente decante lo importante de la reunión para ver lo que se decidió. La solución tiene el motor de transcripción más preciso del mercado.

- Lugar de trabajo más accesible: Las transcripciones en tiempo real y los subtítulos permiten reuniones más enfocadas para todos, especialmente para los participantes con discapacidad auditiva.

- Tranquilidad con la solución de transcripción en tiempo real más segura del mercado: No invitaría a sus competidores a unirse a su reunión de previsión de ventas; usted no debe preocuparse de que pudieran ver la transcripción de la llamada. Nuestra seguridad es insuperable. Somos el único proveedor de servicios de colaboración con la administración de datos interna, sin terceros involucrados.

Cisco también anunció tres importantes actualizaciones adicionales que incluyen:

Webex Assistant Aprende Español: "¡Hola, Webex!"

Cisco agregó IA conversacional a los Webex Rooms en 2017. Con Webex Assistant para Webex Rooms, puede usar su voz para unirse a reuniones, hacer una llamada y controlar los dispositivos de sala. Hace la vida mucho más fácil.



El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y fue la solicitud número uno de los clientes sobre qué idioma debería aprender a continuación Webex Assistant. ¡Webex Assistant está aprendiendo español! Pronto, los usuarios podrán hablar en inglés o español a los dispositivos de Webex Room, y Webex Assistant entenderá y hablará en el idioma preferido.

Compromiso continuo con la seguridad y la privacidad de los datos

Cisco es la compañía de ciberseguridad más grande del mundo, por lo que no debería generar asombro que la seguridad y privacidad de sus datos sea nuestra principal preocupación. Basándonos en nuestro verdadero cifrado de extremo a extremo y seguridad multicapa, ahora ofrecemos a los clientes la opción de que sus datos de Webex Teams (Usuarios, Claves, Mensajes y Archivos) puedan ser almacenados en Europa o Estados Unidos. Ya proporcionamos esto para Webex Meetings. Esto es la continuación de nuestro compromiso con su seguridad y privacidad de datos.







Cisco es la única empresa de colaboración que resuelve estos problemas complejos para los clientes. Ninguna otra empresa de colaboración “full-stack” ha tratado estos problemas.













Nuevo Cisco Webex Room USB







Las pequeñas y medianas empresas están bajo tanta presión como las organizaciones más grandes para transformarse. El nuevo Cisco Webex Room USB ofrece a las organizaciones más pequeñas la colaboración sin riesgos. La increíble calidad y seguridad en un dispositivo de video asequible, de nivel básico, para salas de reuniones y pequeños espacios abiertos. Es una alternativa atractiva a otras soluciones de nivel básico en este entorno, pero con la experiencia de calidad que usted esperaría de Cisco, además de su fácil instalación y manejo. Es perfecto para las pequeñas organizaciones que comienzan con el uso de dispositivos de video de sala, pero en la búsqueda de una solución de clase empresarial que no genere mayor complejidad ni costo.







Investigaciones han revelado que ya puede haber hasta 25 millones de espacios de reunión en todo el mundo más los que aparecen día a día. Sin embargo, el 78 por ciento de los encuestados expresó su insatisfacción con las técnicas actuales de la sala de reuniones; y el 65 por ciento dijo que la mitad o más de sus espacios de reunión necesitan capacidades de videoconferencia. Claramente, a medida que se agregan más espacios, TI necesitará la capacidad por la cual Cisco es conocida.