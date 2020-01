Digitalización será motor de las empresas en 2020

Por Claudia Contreras – estrategiaynegocios.net

“Antes, la tecnología habilitaba el negocio. Ahora la tecnología es la estrategia del negocio”, afirmó Jim Walsh, vicepresidente sénior de Mercadeo de Cisco.

Tener una sucursal digital 24 horas abierta para un comercio o servicio, lograr consumos eléctricos eficientes todo el día, tener producción inteligente en la empresa, o conocer las necesidades que tiene un ciudadano para un Gobierno (educación, salud, gestión de flota de transporte público inteligente, pago de impuestos y más) son parte de las grandes tendencias que marcarán la era digital que ya llegó.

Hoy más que nunca, todas las áreas de una empresa serán impactadas por la nueva forma de hacer negocios: más rápido, más eficiente, más inteligente. Según un informe de Cisco, en 2022 se generará más tráfico de Internet que en los 32 años anteriores. El 51% de ese tráfico estará sobre redes WIFI, el 29% sobre redes fijas, el 20% sobre 5G o 4G. “Eso significa que la demanda de tecnología inalámbrica va a ser enorme. Más allá de las tecnologías tradicionales de colaboración, empresas o Gobierno.

El 98% de las empresas de nuestra región tienen pensado tener al menos un servicio en la nube. Eso hace que cualquier servicio en la nube requiera una red con más ancho de banda, más sólida, más firme, con menos latencia”, explicó Gonzalo Valverde, director de Cisco para Centroamérica & Andina.

“Es un momento espectacular para trabajar en tecnología porque todo pasa por tecnología, hoy más que nunca. No hay ninguna decisión de negocio o Gobierno que no pase por tecnología. Somos clave para apoyar a nuestra región”, dijo Valverde.

¿Cómo está ocurriendo la transformación digital de las empresas? Con el teletrabajo, los chatbots, con instalación de puntos de acceso a Internet WIFI ultra rápido para clientes (hotspots que registran la actividad online), con espacios de trabajo virtual tipo Webex, o aplicaciones como Webex Team, que permiten crear espacios seguros para compartir información de forma segura. En paralelo, existe una ola de creación de nuevos cargos: vicepresidencias de innovación, gerentes de experiencia digital, oficinas de transformación.

Oficinas de digitalización

Hoy más que nunca, el CEO está involucrado con la tecnología. ”No hay ningún gerente general que no se involucre de una decisión de tecnología. El trabajo de todos está cambiando: el del CEO, de IT, del director de ventas... Es un proceso donde todos nos vamos acomodando. La revolución es inevitable”, agregó Valverde.

Por eso, Cisco trabaja de forma holística con las áreas de la empresa: logística, IT, financiera, recursos humanos.

“El camino a la digitalización no sólo viene desde IT, tenemos que ver cada uno de estos procesos y entender dónde podemos ser más eficientes, traducir eso en una solución de tecnología. No sólo es mostrar la última tecnología de vanguardia”.

Las empresas están creando nuevos puestos para hacer esta transición más fácil. Sobre todo para entender en qué está enfocado el cliente y cómo lo fideliza. En el interior de las empresas se están instalando mesas multidisciplinarias para impulsar esta transformación cultural. Por ejemplo, las agencias físicas de los bancos son más digitales. Las oficinas son más colaborativas y se instalan más equipos de telepresencia para medir productividad de colaboradores. Chile, Colombia, México, Brasil, Perú, Costa Rica y Argentina lideran la digitalización en América Latina.

De la mano de esta nueva era viene la ciberseguridad.

“Por eso dedicamos recursos para ser la principal compañía de ciberseguridad, usamos nuestras redes para responder, para proteger la data que nuestros clientes nos dan”. Para lograrlo, “no solo tenemos que transformar cómo está diseñada la red, tenemos que transformar cómo funciona, para que sea fácil de comprar, fácil de consumir y fácil de manejar”, dijo Walsh en Cisco Live en Cancún. El ejecutivo habló también de cómo veremos más aplicaciones hechas a la medida para soluciones. “Más del 75% de las apps van a ser ‘customizadas’ para el clientes”, dijo Walsh, también encargado de alinear ventas globales con estrategias de marketing.

Falta de talento

El reto que presenta esta transición es la falta de talento.

“Conforme más tecnologías surgen, hay que tomar acción para que la brecha de talento no afecte. Se trata de trabajos que deben tener el mix correcto entre habilidades técnicas y de software que les permitirán desarrollarse en una o más áreas”, explicó Max Tremp, director de ingeniería de Cisco América Latina.

Su trabajo consiste en velar por que las redes de Cisco sean más rápidas, más resilientes, con más calidad.

En la próxima década, se crearán experiencias digitales con tecnologías avanzadas: realidad virtual y aumentada, streaming de 16K, IA, 5G, computación cuántica, ciberseguridad adaptativa y predictiva, IOT inteligente y otras aún no inventadas. Estas futuras generaciones de aplicaciones impulsarán la complejidad más allá de las capacidades que la infraestructura actual de Internet puede soportar.

Los líderes de IT tendrán más retos para trabajar con algoritmos predictivos para el negocio. En el reporte ‘Tendencias globales en redes 2020’ de Cisco, el 81% de líderes IT afirmó estar bajo presión por la pronta transformación digital del negocio. El 93% de los líderes TI dijo enfrentar la brecha de habilidades.

Por eso, las Cisco Networking Academy están preparando el talento necesario para reducir esta brecha digital. Perú es el país con más cantidad de alumnos en el mundo: 800.000. En Costa Rica, más de 15.000 estudiantes se forman cada año en las Academias Cisco que funcionan en escuelas secundarias, preparatorias, universidades, o escuelas técnicas.

“El Gobierno de Costa Rica está impulsando foros de digitalización, alentando a la empresa privada para impulsar la digitalización. Lo hacen en diferentes segmentos del mercado, agricultura, educación, salud”, apuntó Luis Carlotti, country manager de Costa Rica.

Destacó que el país “es un alto generador de capital humano para la región gracias al nivel educativo de la gente. El nivel de inglés y otros lenguajes ha hecho que las Academias Cisco sean clave para generación de empleo. Tenemos un call center de servicios que atiende servicios globales y regionales de Cisco desde Costa Rica”.