La amenaza de Trump a Apple pone en riesgo a todos los iPhone del mundo

Por Yahoo! Finanzas



El presidente Trump está aumentando la presión sobre Apple (AAPL) para que desbloquee los dos iPhones que usó el sospechoso de un tiroteo en la Estación Aérea Naval de Pensacola en diciembre.



El miércoles Trump tuiteó: “Ayudamos a Apple continuamente en los NEGOCIOS y en muchos otros asuntos, pero se niegan a desbloquear los teléfonos que han usado asesinos, traficantes de drogas y otros criminales violentos”.



Sin embargo, las implicaciones van mucho más allá del hecho de que Apple simplemente desbloquee los iPhones del presunto tirador. El verdadero problema es que crear lo que se conoce como “puerta trasera” para un solo iPhone expone instantáneamente a cualquier otro iPhone del mundo al riesgo de sufrir un ataque. Por eso, aunque Apple aproveche las excepciones arancelarias de Trump, es poco probable que cambie de opinión.

Si bien Apple se ha negado a desbloquear los teléfonos que utilizó el acusado del tiroteo en Pensacola, Mohammed Alshamrani, la compañía ha dicho que ha dado acceso al gobierno a la cuenta de iCloud de Alshamrani y a otro tipo de documentación.



Entonces, ¿por qué no desbloquear los iPhones? Porque cada iPhone se ejecuta en el software iOS de Apple. Y si Apple intentara desbloquear los teléfonos utilizados por Alshamrani, la compañía tendría que hackear iOS a propósito, creando una forma de acceder a todos los datos almacenados en los dispositivos.



Dado que los iPhones que utilizó Alshamrani son, más o menos, los mismos que cualquier usuario, cualquier estratagema que cree Apple para desbloquear sus teléfonos, funcionaría igual de bien en otros teléfonos.



“Sería algo parecido a dar a la policía una combinación con la cual puedan entrar a cualquier cerradura de combinación que se fabrica en el mundo”, explicó Justin Cappos, profesor de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York.



“¿Y por qué no la tienen? Porque tendrías problemas tan pronto como los delincuentes descubran cómo usarla”.



Ahí es donde fracasa la idea de crear una “puerta trasera”. Ningún método que las fuerzas del orden usen para acceder a todos los iPhones o cualquier otro dispositivo permanecerá en secreto durante mucho tiempo.



“Muchas personas pertenecientes a la comunidad de seguridad han expresado serias preocupaciones acerca de la introducción de una puerta trasera, ya que es muy difícil monitorear su uso y contener los efectos de cualquier filtración, en caso de que alguien filtre el acceso a la puerta trasera, por ejemplo”, explicó Petros Efstathopoulos, jefe global de investigación en NortonLifeLock Research Group.



En el mundo de la ciberseguridad, los delincuentes, piratas informáticos y otras personas malintencionadas investigan constantemente cada pieza de software que puedan encontrar en busca de vulnerabilidades que puedan aprovechar para acceder a datos en cualquier dispositivo.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.