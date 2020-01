Los perros comprenden gestos humanos complejos de forma innata

Por EUROPA PRESS



Un estudio en perros callejeros no adiestrados ha demostrado que estos animales son capaces de entender gestos humanos complejos de forma espontánea, sin necesidad de un entrenamiento previo.



La investigación, publicada en Frontiers in Psychology, reveló que aproximadamente el 80% de los perros participantes siguieron con éxito los gestos de apuntar a una ubicación específica a pesar de no haber recibido nunca entrenamiento previo. Los resultados sugieren que los perros pueden entender los gestos complejos simplemente observando a los humanos y esto podría tener implicaciones para reducir el conflicto entre los perros callejeros y los humanos.



Los perros fueron domesticados hace 10.000-15.000 años, lo que probablemente los convirtió en los animales domesticados más antiguos del planeta. Los humanos luego criaron perros con los rasgos más deseables y útiles para que pudieran funcionar como compañeros y trabajadores, lo que lleva a perros domesticados que son muy receptivos a las órdenes y gestos humanos.



Sin embargo, no estaba claro si los perros nos entienden a través del entrenamiento solo, o si esto era innato. ¿Pueden los perros interpretar una señal, como un gesto, sin entrenamiento específico, o incluso sin haber conocido previamente a la persona que hace la señal? Una forma de averiguarlo es ver si los perros callejeros no entrenados pueden interpretar y reaccionar a los gestos humanos.



Los perros callejeros son una característica común en ciudades de todo el mundo y particularmente en muchos países en desarrollo. Si bien pueden observar y ocasionalmente interactuar con las personas, tales perros nunca han sido entrenados y son conductualmente "salvajes". Los conflictos entre perros callejeros y humanos son un problema y comprender cómo los humanos dan forma al comportamiento de los perros callejeros puede ayudar a aliviar esto.



Para investigar, la doctora Anindita Bhadra, del Instituto Indio de Educación e Investigación Científica de Kolkata, y sus colegas estudiaron perros callejeros en varias ciudades indias. Los investigadores se acercaron a perros callejeros solitarios y colocaron dos cuencos cubiertos en el suelo cerca de ellos. Luego, un investigador señaló uno de los dos tazones, ya sea momentáneamente o repetidamente, y registró si el perro se acercó al tazón indicado. También registraron el estado emocional percibido de los perros durante el experimento.



Aproximadamente la mitad de los perros no se acercó a ninguno de los cuencos. Sin embargo, los investigadores notaron que estos perros estaban ansiosos y pueden haber tenido malas experiencias con humanos antes. Los perros que se acercaron a los cuencos se percibieron como más amigables y menos ansiosos, y aproximadamente el 80% siguió correctamente las señales de señalización a uno de los cuencos, independientemente de si la señalización fue momentánea o repetida. Esto sugiere que los perros podrían descifrar gestos complejos.



"Pensamos que era bastante sorprendente que los perros pudieran seguir un gesto tan abstracto como señalar momentáneamente", explicó Bhadra. "Esto significa que observan de cerca al humano, a quien se encuentran por primera vez, y utilizan su comprensión de los humanos para tomar una decisión. Esto demuestra su inteligencia y adaptabilidad".



Los resultados sugieren que los perros pueden tener una capacidad innata para comprender ciertos gestos humanos que trascienden el entrenamiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los animales más tímidos y ansiosos tienden a no participar, por lo que se necesitan estudios futuros para determinar con mayor precisión cómo la personalidad de un perro individual afecta su capacidad para comprender las señales humanas.



En general, los perros pueden ser más perceptivos de lo que pensamos. "Necesitamos entender que los perros son animales inteligentes que pueden coexistir con nosotros", dijo Bhadra. "Son bastante capaces de comprender nuestro lenguaje corporal y necesitamos darles su espacio. Un poco de empatía y respeto por otra especie puede reducir mucho conflicto ".