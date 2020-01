Así es cómo Facebook te espía (y todos los datos que sabe de ti)

Por Yahoo! Finanzas



Facebook te espía. Nadie en 2020 se puede sorprender de esta noticia. No en vano, la red social más populosa del mundo es gratuita, lo mismo que Instagram y que WhatsApp, dos servicios que también pertenecen a Facebook. Sin embargo, aunque nadie pague por usarlos, Mark Zuckerberg es uno de los hombres más ricos del mundo (tiene un patrimonio de unos US$68.000 millones) y su empresa ingresó hace dos años US$55.000 millones.



Todo ese dinero viene en gran parte de la publicidad, que Facebook vende a precio de oro porque sabe mejor que nadie cómo explotarla: cómo sabe los secretos de sus usuarios, les enseña en sus móviles justo los productos que más les pueden interesar.



Pero, ¿qué datos sabe Facebook de sus usuarios? ¿Cómo los consigue? Un completo reportaje de la revista Wired desentraña los secretos del principal negocio de Facebook, el conseguir datos de sus usuarios, clasificarlos y luego utilizarlos para vender publicidad.

Datos que recoge Facebook de la web

Al usar Facebook, das permiso para registrar tu actividad dentro de la propia red social: dónde se registra, los grupos a los que se une, con quién interactúa. Estos datos se utilizan principalmente para mostrar publicidad que sea más relevante, lo que a su vez genera más dinero para Facebook.



Nadie puede evitar que Facebook recopile esta información, es el trato que haces cuando te registras, pero puede limitar cómo afecta la publicidad que ve visitando la página de preferencias de anuncios en su cuenta en la web.



En la pestaña 'Tu información' puedes ver algunas de las formas en que Facebook está dirigiendo la publicidad hacia ti: el estado de tu relación, el cargo que tienes en el trabajo, dónde fuiste a la universidad y más. Si no deseas que los anunciantes utilicen parte o la totalidad de esta información, elimina el permiso.



Abra la configuración de anuncios para realizar aún más cambios. Aquí puedes controlar si Facebook puede usar los datos de sus socios de marketing para colocar publicidad más relevante ante ti. Si no desea que esto suceda, cambie la configuración de Permitido a No permitido.



Tenga en cuenta que estas configuraciones no reducen la cantidad de anuncios que ves en Facebook, ni eliminan los datos que Facebook ha acumulado sobre ti. Simplemente impiden que los anunciantes los orienten específicamente a ti utilizando esos datos. Si estás felizmente casado, es posible que de repente comiences a ver anuncios de sitios de citas, pero Facebook mismo sabrá el estado de tu relación.



El alcance de Facebook también va mucho más allá de Facebook. Se asocia con una gran cantidad de empresas de marketing y redes publicitarias para que las actividades en otros sitios se puedan combinar con su perfil de Facebook.



Esta actividad fuera de Facebook también se controla si tiene o no una cuenta de Facebook. Las herramientas de seguimiento como Facebook permiten que otros servicios obtengan información sobre sus visitantes, incluso si regresan. Un gran número de terceros está utilizando las tecnologías de seguimiento y publicidad de Facebook, lo que significa que no solo debes preocuparte por Facebook.



Los propietarios de sitios pueden crear un perfil de quién está visitando sus páginas, y Facebook recopila aún más datos sobre lo que las personas están comprando y viendo en la web.

En dispositivos móviles

Gran parte de lo que ya hemos dicho se aplica también a las aplicaciones móviles de Facebook. Si desea limitar lo que Facebook sabe de ti, es mejor que no instales las aplicaciones en tu móvil. Hacerlo le da permiso a Facebook para registrar las redes Wi-Fi a las que te conectas, el tipo de teléfono que tienes, las otras aplicaciones que has instalado y más, además de todo lo que haces en Facebook.



No puede detener toda esta recopilación de datos, pero puede frenarla. Dirígete a la página de permisos de Facebook (en Aplicaciones y notificaciones y Facebook en la configuración de Android y en Facebook en la configuración de iOS) para bloquear el acceso de Facebook a la ubicación de tu teléfono, tus contactos, el micrófono y la cámara de tu teléfono, y más.



¿Las malas noticias? Incluso con el seguimiento de ubicación desactivado, Facebook todavía toma nota de la ubicación aproximada desde la que accede a la web a través de su dirección IP. Es solo una guía aproximada, y Facebook dice que es necesario mantener las cuentas seguras y los usuarios verificados, pero no puede evitar que esto suceda si usa Facebook.



Más malas noticias: otras aplicaciones también envían datos a Facebook, a menudo automáticamente. Casi todos tienen una cuenta de Facebook, y las aplicaciones de terceros quieren hacer uso de esos datos, ya sea para apuntar a los usuarios con publicidad o para simplificar el proceso de inicio de sesión y obtener más datos de los usuarios como resultado.



Vale la pena enfatizar que Facebook, como Google, promete usar este tesoro de datos para mejorar sus servicios y hacer la vida más segura y conveniente para sus usuarios, así como generar anuncios más rentables en toda su red. Después de todo, estás usando todo lo que Facebook ofrece gratis. Si no confías en las intenciones de Facebook, debes dejar de usarlo por completo.