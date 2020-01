Instagram actualiza Boomerang con nuevos efectos para competir con TikTok

Por Hipertextual



Boomerang llegó cuando el mundo estaba acostumbrado a los videos cortos de Vine. Con una nueva propuesta para crear bucles de un segundo, Instagram agregó a la aplicación llegó como un complemento a Hyperlapse y Layout a finales de 2015. A poco más de cuatro años, la app ha sufrido su primera actualización importante.



Instagram ha agregado tres nuevos efectos para crear bucles divertidos: SlowMo, Echo y Duo. El primero de ellos reduce la velocidad de los Boomerangs a la mitad, por lo que los videos duran dos segundos. Echo es una especie de doble visión que agrega un efecto de desenfoque a los objetos en movimiento.



Por último, Duo realiza un rebobinado del video y agrega un efecto especial de transición retro. También existe una opción de recortar en la que podremos editar el inicio y final de nuestro Boomerang. Las cuatro opciones anteriores se encuentran disponibles en la aplicación para iOS y Android a partir de hoy.



Es curioso ver que Instagram haya integrado estas opciones por separado a una app que lleva años sin actualizarse y no directamente a su aplicación principal, que es capaz de realizar Boomerangs. Es probable que lo utilice como prueba antes de integrarlo a Instagram en un futuro cercano.



Una actualización de Boomerang llega en un momento en que los videos cortos nuevamente toman relevancia gracias a TikTok. Recientemente Instagram lanzó Reels, una copia de la aplicación china que permite crear videos musicales cortos.



Los nuevos efectos llegarán a iOS y Android y se liberarán de manera gradual en todo el mundo.

? SlowMo

? Echo

?‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL