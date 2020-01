Por estrategiaynegocios.net



Después de la presentación de la línea completa de productos de la compañía enfocada en construir una vida conectada de manera fluida mediante la Inteligencia Artificial para sus consumidores durante CES 2020, Huawei llamó la atención de expertos de medios de comunicación globales, ganando premios por sus dispositivos icónicos, incluyendo el reconocimiento "Best of CES 2020" de Phandroid para el HUAWEI Mate 30 Pro y los HUAWEI FreeBuds 3, el premio “Best of CES” de Pocketnow para el HUAWEI nova 5T, y el “Editor´s Choice” para el reloj inteligente de alto rendimiento de la marca, el HUAWEI Watch GT 2 así como el “Reader´s Smartphone of the Year” de Stuff para el HUAWEI P30 Pro. Los medios internacionales reconocieron los dispositivos de Huawei por sus innovaciones en conectividad sin interrupciones, batería de larga duración, diseño de vanguardia, rendimiento y capacidades de cámara.



Después de haber enviado más de 12 millones de unidades durante 2019, el HUAWEI Mate 30 Pro se ha convertido en uno de los dispositivos más emblemáticos en la historia de la marca, redefiniendo la estética del teléfono inteligente con su diseño de halo, el cual ha marcado tendencia en la industria. Gracias al avance del HUAWEI Mate 30 Pro en las capacidades fotográficas y de video proporcionadas por su SuperSensing Cine Camera, los usuarios ya no están limitados por la tecnología de la cámara. Pueden disfrutar de la diversión de la fotografía y descubrir la belleza del mundo mientras toman fotos de nivel profesional e impresionantes videos de cámara lenta a 7680 fps.



Con más de 100 millones de unidades enviadas durante 2019, la serie nova de Huawei se ha posicionado como un ícono para los consumidores más jóvenes que buscan una experiencia de nivel insignia en un teléfono inteligente. Siendo más que un simple dispositivo electrónico de consumo, el HUAWEI nova 5T es un compañero digital esencial en la era moderna: vanguardista y de moda, empujando los límites del estilo y la funcionalidad. Con su algoritmo AI HDR +, los usuarios pueden crear increíbles retratos incluso en las condiciones de luz más difíciles.

El HUAWEI nova 5T funciona con el procesador premium Kirin 980 impulsado por IA y viene con 8GB de RAM. Junto con el potente sistema operativo EMUI 9.1, los componentes se combinan para ofrecer una experiencia fluida y sin demoras igual a los modelos de gama alta.



Como parte de su nueva estrategia de audio, los auriculares inalámbricos HUAWEI FreeBuds 3 han llegado para revitalizar el enfoque de Huawei en el mercado de audio premium, e impulsados por el chip patentado Kirin A1, los FreeBuds 3 representan un nuevo sonido inteligente. Los HUAWEI FreeBuds 3 son los primeros audífonos inalámbricos de diseño abierto TWS (True Wireless Stereo) que admiten la reducción de ruido de llamadas y con cancelación de ruido activa en tiempo real. Al tocar dos veces el auricular izquierdo para activar / desactivar la función ANC (Active Noise Cancelling), aún se puede disfrutar claramente de música incluso en el concurrido metro o en un ruidoso restaurante.



Considerado como uno de los relojes inteligentes para exteriores de alta resistencia más potentes del mercado, el HUAWEI WATCH GT 2 cuenta con hasta 2 semanas de duración de la batería, apariencia moderna, diversas funciones y hermosos colores además de las excelentes propiedades que los consumidores han llegado a esperar de esta serie. Compuesta por las versiones de de 42 mm y 46 mm, el HUAWEI WATCH GT 2 resulta muy conveniente para los usuarios gracias a su batería de larga duración e integración perfecta a cualquier teléfono inteligente a través de la aplicación HUAWEI Health.

Con ayuda de Kirin A1 de desarrollo propio, el primer chip portátil BT / BLE 5.1 del mundo, el HUAWEI WATCH GT 2 adopta el diseño de chip heterogéneo de alta integración y ofrece una experiencia de consumo de energía ultra baja y una batería de larga duración gracias a la coordinación eficiente sus funciones de ejercicio, música, monitoreo inteligente de la frecuencia cardíaca y sensores de monitoreo del sueño.

Acerca de los premios



Phandroid reconoció al HUAWEI Mate 30 Pro el premio “Best of CES 2020”. El dispositivo insignia fue elogiado por el medio por presentar algunas de las mejores características de hardware en un teléfono inteligente, considerando a la cámara como una de las mejores de 2019 por sus impresionantes resultados en diferentes escenario, tanto fotográficos como de video. El medio especializado también le otorgó a los primeros auriculares inalámbricos de diseño abierto TWS (True Wireless Stereo), los HUAWEI FreeBuds 3, el premio “Best of CES 2020”. Phandroid es el primer sitio web del mundo dedicado a informar acerca de Android.



Pocketnow le dio el premio “Best of CES” al HUAWEI nova 5T por su diseño, sistema de cámara cuádruple asistida por IA, excelente rendimiento general y gran resistencia de la batería. El medio experto también entregó el premio “Editor’s Choice Award” al HUAWEI Watch GT 2, debido a su gran diseño, hermosa pantalla, monitorización precisa de la frecuencia cardíaca y una duración de batería sin precedentes. Con más de una década de experiencia ayudando a los lectores a elegir los dispositivos portátiles adecuados, Pocketnow es una de las publicaciones más antiguas dedicadas exclusivamente a la tecnología móvil.



Stuff presentó, como parte de los Stuff Awards 2019, el premio “Reader´s Smartphone of the Year” al HUAWEI P30 Pro. En su evaluación, elogiaron el teléfono inteligente insignia de Huawei por su rendimiento, capacidades de zoom inmejorables, y los resultados sorprendentes y precisos que su sensor ToF puede producir con respecto al bokeh, todo sin comprometer la vida útil ni el rendimiento de la batería. Siendo la revista de gadgets y tecnología más vendida del mundo, Stuff es una guía experta y actualizada sobre gadgets, equipos y tecnología.