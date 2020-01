Nueva estafa cibernética: Copian la imagen de Netflix para robar datos

Por estrategiaynegocios.net



Hay personas haciéndose pasar por funcionarios de la plataforma para robar su información financiera en un nuevo tipo de estafa.



Según expertos de Eset, empresa especializada en ciberdelincuencia, los delincuentes contactan a los clientes de Netflix por correo electrónico y les hacen creer que su cuenta va a ser suspendida si no actualizan su información personal en las próximas 72 horas, esto debido a que los datos actuales de la cuenta son “incompletos o incorrectos”.



Con ese aviso de alerta en pocas horas los delincuentes manipulan a las personas psicológicamente, pues entran en estado de urgencia y los presionan para que realicen los pasos que les solicitan.

Sin embargo, los expertos se percataron de que esto no es cierto y que quienes están detrás de la dirección del correo son estafadores. Llegaron a esta conclusión luego de observar varios detalles en el correo:



1-El remitente: a pesar de utilizar el nombre de la compañía, si se analiza detenidamente la dirección se puede corroborar que no se trata de un dominio oficial, tal y como se observa en la imagen.



2- La URL a la cual se invita a acceder (la misma puede observarse dejando el cursor del mouse sobre el botón o dejando presionado el dedo sobre el hipervínculo en un dispositivo móvil) cumple las mismas características: usar la marca como parte de un dominio que a su vez hace referencia a formularios de registro, aunque tampoco se trata de un sitio oficial.



3- Si el usuario avanza e ingresa en el enlace, este lo llevará hasta una página web idéntica a la oficial de Netflix. En ella solicitan al usuario iniciar sesión, esto lo hacen con la intención de robar los credenciales de ingreso de la persona. Una vez que el usuario inicia sesión, se le solicita la información de su tarjeta de crédito y finalmente, cuando termina de llenar todo el formulario, el sitio lo dirige, ahora sí, a la página oficial, donde la persona ingresa sesión y navega normalmente, de esta manera las personas nunca se darán cuenta que brindaron información crediticia a delincuentes.





Con información de CRHoy