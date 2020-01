CES 2020: OnePlus presenta 'smartphone' que cuenta con cámara trasera invisible

Por Portaltic/EP



OnePlus ha presentado en Las Vegas, en el marco del CES 2020, su nuevo 'smartphone' conceptual Concept One con cristal electrocrómico que hace que su cámara trasera sea "invisible".



Gracias a una señal eléctrica, el vidrio que cubre la cámara trasera del móvil cambia de tintado a opaco, ocultando las lentes de la cámara sin utilizar cubiertas mecánicas.



"Este teléfono conceptual supone un significativo avance en el diseño de los smartphones del futuro", ha afirmado el CEO y fundador de OnePlus, Pete Lau. "La cámara invisible se presenta como una nueva forma de diseño que evita al usuario todos los inconvenientes que suponen los diseños de cámaras actuales", ha añadido.





La compañía ha explicado que el uso de esta tecnología en teléfonos móviles supuso un "gran reto", ya que el vidrio tenía que ser "excepcionalmente delgado y ligero sin afectar a su resistencia".



Además, OnePlus ha detallado que la cámara del Concept One tarda tan solo 0,7 segundos en pasar de opaco a transparente, incluso más rápido que lo que tarda en activarse la cámara.



OnePlus ha trabajado con la escudería británica de automovilismo McLaren para utilizar la misma tecnología de vidrio que ha utilizado en algunos de sus vehículos de alta gama.



El diseño del OnePlus Concept One cuenta tanto con vidrio como con cuero, similar al de los coches de McLaren, según ha explicado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press.



La compañía ya mostró a principios de enero la "cámara invisible" de su nuevo móvil a través de un vídeo publicado en Twitter. Sin embargo, todavía no se conocen otros detalles técnicos del dispositivo.