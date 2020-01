CES 2020: LG presentó su nueva línea de televisores flexibles y 8K 2020

Por estrategiaynegocios.net



Construido con una variedad de pantallas OLED flexibles, la instalación espectacular ofrece una demostración de la calidad de imagen incomparable de LG OLED y la capacidad de asumir factores de forma únicos. Las impresionantes instalaciones OLED son un testimonio del liderazgo tecnológico y el poder de la empresa para innovar y sorprender.



LG OLED es la tecnología de pantalla más evolucionada del planeta, que ofrece imágenes impresionantes con negros absolutos y un contraste increíble desde cualquier punto de vista. Los píxeles de auto iluminación, que se pueden encender y apagar individualmente, ayudan a que las imágenes sean increíblemente realistas. Sin la necesidad de una luz de fondo, las pantallas OLED de LG son extremadamente livianas y delgadas, lo que permite que los televisores se puedan montar perfectamente empotrados en la pared o se vuelvan lo suficientemente flexibles como para enrollarse como un póster.



El colosal y cautivador LG OLED Wave está compuesto por 200 pantallas de señalización digital LG OLED de 55 pulgadas (128 convexas y cóncavas y 72 planas) con acabado de espejo. Con una medida de 6 metros (20 pies) de alto y 25 metros (82 pies) de ancho, la exhibición sumergirá a los asistentes al CES en un impresionante viaje de descubrimiento, mostrando la gloria del mundo natural como nunca antes se había visto. Desde el poder puro de los océanos hasta el nacimiento de la aurora boreal en el cielo del norte, LG OLED Wave llena los sentidos con imágenes y sonidos que los rodean, transportando a la audiencia a algunos de los eventos y lugares naturales más memorables de la Tierra. Incluso pueden experimentar lo que es caminar debajo de las olas del océano.



The Fountain cautiva a los visitantes con un rendimiento sincronizado de 20 de los innovadores televisores OLED enrollables de LG. Las pantallas flexibles, delgadas y nítidas, muestran su calidad de imagen superior mientras se deslizan hacia arriba y hacia abajo en una secuencia entretenida y coreografiada. El LG SIGNATURE OLED TV R enrollable es el único televisor en el mundo con una pantalla que puede desaparecer por completo de la vista, retirándose a su elegante base de aluminio cuando no está en uso. La televisión futurista redefine la relación espacial con su entorno y es un logro histórico en la historia de la televisión.





Desde 2016, las instalaciones OLED de LG han sido atracciones imperdibles en los principales eventos internacionales. La primera instalación OLED de LG en el CES, el Túnel LG OLED de 2016, presentó una configuración en forma de cúpula y mostró escenas fascinantes del cielo nocturno, ganando a LG un Premio Red Dot por Comunicación Espacial. Al año siguiente, Senses of the Future, una obra de arte a gran escala basada en la luz presentada en la Milan Design Week, ganó el Milano Design Award 2017 a la mejor instalación, convirtiendo a LG en la primera compañía coreana en recibir este galardón, y el Red Dot Grand Prix en la categoría de Comunicación Espacial. LG OLED Falls, presentado en el CES del año pasado, repitió el honor con el Red Dot Award 2019.