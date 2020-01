Por estrategiaynegocios.net



Samsung Electronics anunció cinco proyectos innovadores de su programa C-Lab Inside, además de productos de cuatro start-ups que participan en su programa C-Lab Outside, en CES 2020, la mayor feria de electrónica de consumo del mundo. El stand de C-Lab está ubicado en Eureka Park, Sands Expo, donde se presentarán start-ups de todo el mundo del 7 al 10 de enero.



"Apoyaremos activamente a C-Lab para crear productos que reflejen las últimas tendencias del mercado y las demandas de los clientes y presentaremos proyectos destacados y start-ups de C-Lab en varias demostraciones globales", dijo Inkuk Hahn, vicepresidente y director del Centro de Creatividad e Innovación en Samsung Electronics.





Desde proyectos de C-Lab Inside hasta spin-offs exitosos



C-Lab Inside es un programa interno de incubación de ideas que fomenta y apoya las ideas innovadoras de los empleados de Samsung, iniciado en 2012. Este será el quinto año que C-Lab participa en CES.



Los nuevos proyectos de C-Lab Inside que se presentarán por primera vez en el evento de este año se centran en un estilo de vida práctico y saludable. Entre los proyectos se incluyen: SelfieType, una solución de teclado virtual que usa la cámara frontal; Hyler, un marcatextos inteligente que digitaliza el texto impreso en papel; Becon, una solución doméstica de cuidado personal para el tratamiento del cuero cabelludo y la prevención de la caída del cabello; SunnySide, una luz solar artificial en forma de ventana; y Ultra V, un sensor y servicio de monitoreo ultravioleta.



Desde su inicio, un total de 40 proyectos de egresados de Samsung C-Lab se lanzaron como start-ups totalmente independientes de la compañía. Y ocho de ellos exhibirán sus últimas innovaciones y productos en CES 2020 en sus propios stands, buscando nuevas oportunidades para expandir su alcance. Estos spin-offs exitosos incluyen Linkflow, Welt, Linkface, Lululab, Mopic, Monit, AnaloguePlus y Luple.



Linkface se destaca por haber recibido el premio Innovation Honoree de CES 2020 por sus auriculares 'Dear', que cuentan con un sensor de señal biológica para reducir el riesgo de pérdida auditiva en los niños. Welt, Lululab y Linkflow también han sido galardonados con premios de la industria por sus respectivas innovaciones.



Cuatro start-ups aceleradas a través de C-Lab Outside



También se presentarán por primera vez en CES cuatro nuevas start-ups de C-Lab Outside, junto con los proyectos de C-Lab Inside.



Creado en octubre de 2018, C-Lab Outside comenzó como un programa de aceleración inicial para vitalizar el ecosistema de start-ups y crear más oportunidades de trabajo impulsadas por la TI y tecnología en Corea del Sur. Aprovechando la experiencia exitosa de C-Lab Inside, C-Lab Outside amplía el apoyo para incluir ideas e innovaciones externas a la red de Samsung. Las start-ups seleccionadas para el programa C-Lab Outside cuentan con apoyo financiero, colaboración empresarial y oportunidades de participar en ferias globales de TI junto con Samsung.



En el evento de este año se presentarán las siguientes innovaciones de start-ups: Circulus, un robot acompañante que utiliza tecnología interactiva; FITT, un servicio de TIC para Salud basado en datos; Vtouch, una tecnología que controla objetos con gestos usando cámaras; y Smoothy, un servicio de videollamada para varios participantes que admite video y voz en simultáneo.



Samsung y los innovadores detrás de estas start-ups de C-Lab Outside esperan ansiosos participar en CES 2020 y tener la oportunidad de expandir el alcance de sus innovaciones en el mercado. Para obtener más información sobre C-Lab, visite los stands 51248 a 51259 en Sands, Salón G (Eureka Park Marketplace), en CES 2020, del 7 al 10 de enero de 2020.



Además de apoyar las innovaciones y el espíritu emprendedor, Samsung se compromete a concretizar su visión “Together for Tomorrow! Enabling People” (¡Juntos para el mañana! Capacitando a las personas), empoderando a las generaciones futuras para alcanzar su máximo potencial a través de diversos proyectos educativos.