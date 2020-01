Esta es la estrategia de Huawei para impulsar HMS en Centroamérica

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net

En el Top 10 de países claves para Huawei en América Latina está Centroamérica. México lidera la lista, seguido por Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala.

Después de las prolongadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Huawei lanzó a mediados de 2019 su futuro sistema operativo HarmonyOS. Aunque Harmony no tiene fecha de salida, buscaría una integración más profunda de todos los dispositivos de Huawei enfocado en el Internet de las Cosas. Mientras tanto, Huawei Mobile Services se desmarca más de Google Play. Busca ser una alternativa para los desarrolladores con acceso a servicios como: servicios de aprendizaje inteligente y administrador dinámico de etiquetas, así como un nuevo sistema de de detección de seguridad Safety Detect. Este último busca detectar los movimientos faciles.

App Gallery es la galería de aplicaciones que ya funciona en más de 170 países. Comenzó a tomar protagonismo en abril de 2018 y ya viene preinstalada en todos los nuevos smartphones de Huawei que se lanzaron en 2019. Desde App Gallery, un usuario puede cambiar el tema de su teléfono, fondo de pantalla, y más. Para los desarrolladores es el punto de encuentro con el nuevo ecosistema de Huawei. "Ninguna otra empresa se ha acercado e invitado a los desarrolladores a ser parte de esto. Hablamos de hacer negocios, de crear en conjunto en el ecosistema. Queremos estar más cerca de todos ustedes", dijo Alejandro Villela, Consumer Cloud Services Manager de Huawei.

De entrada, Huawei Mobile Services ya tiene kits de mapas, geolocalización, Analytics, Mensajería, Drive Kit, Account Kit, In-App-Purchase kit. Para los desarrolladores, Huawei ofrece paquetes de regalo, dinámicas, tarjetas de regalo, también permite descargar gratis los kits para desarrolladores. En 2020, será el lanzamiento formal con HMS, ya no habrá servicios preinstalados de Google (Gmail, YouTube, Calendar, Play Store, y más).

"En América Latina tenemos un polo importante de desarrollo. El Asunto es que no tenemos un desarrollo regional, sino que existe un desarrollo muy local. Por eso la insistencia de Huawei de generar este tipo de eventos muy local para llevarles la información, que sepan qué estamos haciendo y ayudar a integrar, que sepan de Huawei Mombile Services (HMS)", apuntó Villela. Visitó El Salvador para impulsar el Huawei Developer Day, un evento que busca estimular a la comunidad de desarrolladores para crear más para App Gallery. El hub de aplicaciones de Huawei ya reúne a más de 1.07 millones de desarrolladores registrados a nivel mundial.

Para Villela, estimular más a los desarrolladores a través de Huawei Developers Day también es la apuesta para crear más desarrollo de aplicaciones con mira regional. "En Colombia, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, El Salvador vi muchas cosas interesantes. Avianca tiene su hub de desarrollo aquí en El Salvador; Lifemiles también está acá. Quiere decir que el desarrollo se extiende en el lugar más apropiado. Me encantaría que pudiéramos generar más desarrollo regional, que tuviéramos una competencia regional importante, al tener más competencia genera más desarrollo, más competencia, cuando tienes eso, la tendencias es sólo a mejorar", agregó Villela.





¿HMS se está adoptando en la comunidad de desarrolladores?

"Es una mezcla. Hay gente que tiene Huawei muy arraigado como su preferencia. Estamos aprovechando eso para llevar información a la más gente posible. Ellos sienten la marca como propia, buscamos apoyar eso mismo. No existen opciones allá afuera para la gente, la gente no se quiere quedar atorada con un solo participante de la industria. En este caso solo hay uno, los desarrolladores mismos entienden que no solo puede haber una sola opción. Por eso, el gran brinco que están dando, muchos nos han felicitado en ese argumento: qué bueno que haya otra opción a la que nos podamos acudir. Eso es lo que buscamos", agregó Villela.



La App Gallery está abierto para todo el mundo. De hecho, aplicaciones hechas en Centroamérica, como Hugo App, enfocada en el delivery de comida y múltiples artículos también está ya en Google Mobile Services y en HMS.



¿Qué les interesa crear a los desarrolladores de apps de Latinoamérica?

"Lo más recurrentes es entretenmiento y comunicación. Pero, pasando eso que son cosas que hay en todas las regiones, aquí hemos encontrado Servicios. Por ejemplo, Transmilenio, o Hugo que ya está con nosotros, servicios de delivery. Todo lo que ha facilitado a trasladarse menos, a trasladar procesos", dijo Villela.



Agregó que en la región existen muchas app dedicadas a suplir necesidades básicas de las personas: pagar energía eléctrica, agua, gas, "El entretenimiento también tiene una tendencia bien alta de crecimiento", dijo.

Uno de los retos en la región es impulsar los pagos móviles. Esto último es necesario para impulsar la demanda de más aplicaciones hechas en América Latina con el kit In-App-Purchase, para compras en la aplicación. "Necesitamos hacer integraciones a Nivel países para cobranzas, pero la integración es muy buena. Una vez que se decide integrar mi Account Kit, también integran compras", agregó Villela.