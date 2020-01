Los Technosports, la combinación de los eSports con la realidad aumentada

Por Portaltic/EP



Los 'eSports' o deportes electrónicos son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad que cada vez atraen a más seguidores. Ahora, el ocio digital está dando un paso más con los Technosports, que combinan los eSports con la Realidad Aumentada (RA).



Los Technosports son una nueva disciplina que combina el deporte con la RA. Esta combinación tiene como objetivo convertir en un deporte un juego de realidad aumentada. La ventaja que tiene es que aparte proporcionar una capa virtual a lo que rodea a los jugadores, tiene el valor añadido de que hace que lo que se ve a través de los cascos sea todavía más real.



Hado es actualmente la competición más importante que combina 'eSports' y RA. En este título, los jugadores llevan dispositivos ponibles, un casco y un dispositivo en el brazo. La ventaja frente a otros juegos es que aquí los jugadores no tienen limitación de movilidad, ya no hay cables enganchados ni nada por el estilo.



Los jugadores podrán disparar bolas de energía con sus porpias manos, defenderse de los ataques con un escudo, además de esquivar las bolas con su propio movimiento. Es como jugar al balón prisionero pero con la diferencia de que todo lo que se ve es virtual.



Cada equipo tiene tres miembros, los jugadores tienen roles de ataque o defensa que se eligen antes de empezar. Los defensores solo pueden levantar escudos y los atacantes solo pueden lanzar bolas, que si impactan en el oponente les hace ganar puntos. Así, ganará el equipo con más puntos.



Hado lleva celebrando esta competición desde el 2016 y poco a poco se ha ido expandiendo: en 2019 se convirtió en miembro de la Unión de Deportes Electrónicos en Japón, lo que ha acelerado su crecimiento.



Este juego no solo cuenta con la versión explicada anteriormente, sino que están desarrollando otras temáticas, como la Monster Battle, Hado Shoot o el Hado Kart. Las competiciones Hado comenzaron en Japón y se han ido expandiendo a Estados Unidos e incluso a España, en Barcelona de la mano de Vodafon Yu.



Por otro lado, han aparecido otras competiciones que incluyen la RA. Como por ejemplo Red Helmet, un juego cooperativo para equipos de hasta cinco personas que deberán colaborar para vencer los monstruos que irán apareciendo.



También destaca Tower Tag, desarrollado por Vysion XR Cup. Se trata de una competición de supervivencia basada en los videojuegos de 'shooting' en la que participarán 144 personas al día y solo una podrá ganar.