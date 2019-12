Lo que debes saber del sistema de detección de caídas en Apple Watch

Por Portaltic/EP



El reloj inteligente Apple Watch Series 4 o posterior integra un sistema de detección de caídas dentro de su aplicación para emergencias SOS que avisa al número de emergencias del país correspondiente de manera automática si el usuario sufre una caída y no responde ante el estímulo auditivo que emite el dispositivo, así como a los contactos que el usuario haya establecido para emergencias.



Desde la página de soporte de Apple explican que si el usuario sufre una caída llevando el reloj inteligente en la muñeca, este lo detectará, de tal manera que le dará un toque en la muñeca y empezará a sonar una alarma. En la pantalla, a su vez, aparecerá un mensaje de alerta indicando que "parece que la caída ha sido fuerte" y debajo las opciones de 'Emergencias SOS' o 'Estoy bien'.



Si el usuario se puede mover y se encuentra en buenas condiciones a pesar de la caída, este podrá pulsar voluntariamente sobre la opción de que se encuentra bien y la alerta y la alarma se pararán, o también sobre la opción de 'cerrar' en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj.



Por otra parte, si se encuentra consciente y también se puede mover, pero considera que necesita llamar a los servicios de emergencias, tendrá que pulsar sobre la opción de 'Emergencias SOS' y el dispositivo contactará automáticamente con el número de emergencias del país correspondiente. Para finalizar la llamada, el usuario tendrá que pulsar sobre el icono rojo con el teléfono orientado hacia abajo y pulsar sobre 'sí' para confirmar.

UN MINUTO INMÓVIL

Sin embargo, si el reloj detecta que el usuario lleva inmóvil alrededor de un minuto, el dispositivo iniciará una cuenta atrás de treinta segundos, a la vez que golpeará ligeramente la muñeca del usuario y hará sonar una alarma. El sonido empezará a elevarse progresivamente para que tanto el propio usuario que se ha caído como alguna persona que se encuentre cerca puedan escucharla y reaccionar al respecto.



Cuando finaliza la cuenta atrás, si el usuario no ha pulsado sobre 'cancelar', el dispositivo contactará instantáneamente con los servicios de emergencias. Esto lo hace a través de un mensaje de audio que reproduce a los mismos, afirmando que ha detectado una caída fuerte en el usuario, y seguidamente comparte la ubicación exacta en la que se encuentra a través de la información de las coordinadas de longitud y latitud de la localización.



La primera vez que se emite el mensaje, según apuntan desde Apple, el audio está al máximo volumen, pero la sigueinte vez diosminuye para que tanto el usuario como alguien que se encuentre cerca pueda hablar con la persona que responde de los servicios de emergencias. El mensaje continúa reproduciéndose de manera continua hasta que se pulsa sobre 'Detener el mensaje grabado' o la llamada finaliza.



A continuación, el dispositivo enviará un mensaje a todos los contactos de emergencia que el usuario haya introducido en el dispositivo, facilitando también la ubicación exacta en la que se encuentra, contando que ha sufrido una caída y que ha contactado con los servicios de emergencia. El Apple Watch tendrá acceso a estos contactos siempre que el usuario los haya introducido previamente en sus 'Datos médicos'.



Las caídas se registran automáticamente en la 'app' de Salud, a menos que el usuario responda que no se ha caído cuando el Apple Watch le pregunte. Para ver el historial de caídas, hay que acudir a la 'app' de Salud en el iPhone, pulsar sobre 'Datos de Salud', y seguidamente a 'Resultados'.

CÓMO ACTIVAR LA DETECCIÓN DE CAÍDA

Para que todo este procedimiento se ponga en marcha de manera automática en el Apple Watch cuando el usuario sufre una caída, este ha tenido que activar previamente esta función en su dispositivo, además de la 'Detección de Muñeca'.



En primer lugar, para activar la función 'Detección de Muñeca', el usuario tiene que acudir a la aplicación de ajustes dentro del Apple Watch, a 'Contraseña', y habilitar la herramienta.



En segundo lugar, hay que activar la 'Detección de Caídas'. Para ello, hay que abrir la aplicación de Apple Watch en el iPhone y pulsar sobre la opción 'Mi reloj' y seguidamente sobre 'Emergencia SOS'. Ahí, en el apartado 'Detección de Caídas', se podrá deslizar un botón hacia la derecha para activarla o hacia la izquierda para desactivarla.



En el caso de que el usuario haya introducido en el Apple Watch o en la aplicación de Salud que tiene una edad de 65 años o superior, esta función se activará automáticamente.



Desde Apple apuntan que este sistema "no puede detectar todas las caídas" y que se basa en que cuanto más físicamente activo sea el usuario, más probabilidades hay de que el sistema de detección de caída se ponga en funcionamiento, ya que detectará un alto impacto de la actividad que asociará con una caída.



Por otra parte, el envío de información sobre la situación del usuario cuando se produce una caída no se puede enviar a su lista de contactos de emergencia si antes no se han registrado en 'Datos médicos'. Para ello, el usuario tiene que acceder a ajustes en iPhone, pulsar sobre 'Salud' y seguidamente sobre 'Datos médicos'. Allí, tendrá que presionar sobre 'editar', pudiendo así introducir su fecha de nacimiento y todo tipo de información relacionada con su salud.



Para añadir un contacto de emergencia, el usuario tendrá que pulsar sobre la opción '+' situada debajo de 'contactos de emergencia'. Seguidamente, tendrá que pulsar sobre un contacto y añadir su relación con él. El contacto se puede eliminar cuando el usuario quiera, pulsando sobre el botón de eliminar situado al lado del contacto y después en 'Eliminar'.



La información registrada en 'Datos médicos' se puede hacer visible cuando la pantalla esté bloqueada, activando la opción 'Ver cuando está bloqueado'. De esta forma, si el usuario se encuentra en una situación de emergencia en la que no puede desbloquear su dispositivo para acceder a su información médica o a sus contactos, otras personas podrán verla aunque la pantalla esté bloqueada.



Una vez seguidos todos estos pasos, habrá que pulsar sobre 'OK'. Desde Apple, además, puntualizan que no se pueden establecer los servicios de emergencias como contacto de emergencia.