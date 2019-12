Twitter descubre fallas de seguridad en su versión para Android

Por Europa Press



Twitter ha descubierto un problema de seguridad en su versión para Android que permitía que los atacantes pudieran acceder a información personal de las cuenta de sus usuarios e incluso hacerse con el control de las mismas, y ha recomendado a los usuarios actualizar la aplicación a la última versión para evitar los riesgos.



La vulnerabilidad de plataforma de "microblogging", solucionada recientemente, exponía a las cuentas ante ataques mediante la inserción de un código malicioso en áreas de almacenamiento restringidas de la aplicación de Twitter para Android.



Los atacantes que se hicieran con el control de la cuentas podían después acceder a información no pública almacenada en la plataforma e incluso enviar mensajes directos y publicar tuits desde las cuentas de las víctimas.



La plataforma ha asegurado que no tiene constancia de que la vulnerabilidad se haya utilizado en ningún ataque, pero al mismo tiempo manifiesta que no pueden estar "completamente seguros", como ha explicado en un comunicado en su blog de privacidad.



Por ello, Twitter ha enviado notificaciones directamente a las cuentas que podrían haber resultado expuestas al problema de seguridad a través de su app o por correo electrónico, con diferentes instrucciones para mantenerlas protegidas en función de la versión de la app.



La plataforma ha recomendado de forma generalizada a los usuarios de Twitter para Android que actualicen la aplicación a la última versión disponible. El problema de seguridad no ha afectado a Twitter para iOS.