Facebook trabaja en un sistema operativo propio para sus dispositivos

Por Portaltic/EP



Facebook trabaja actualmente en el desarrollo de un nuevo sistema operativo propio para utilizar en sus dispositivos con el objetivo de que reduzca su dependencia actual del sistema Android de Google, y la compañía trabaja también en su primer visor de realidad aumentada, según ha revelado The Information.



El proyecto para desarrollar el nuevo sistema de Facebook lo está liderando el exingeniero de Microsoft Mark Lucovsky, coautor del sistema operativo Windows NT, lanzado originalmente en el año 1993 y que fue el primer sistema de los de Redmond de 32 bits.



El 'hardware' de Facebook, entre los que se encuentran dispositivos como el visor de realidad virtual Oculus y las pantallas inteligentes Portal, utiliza actualmente versiones modificadas de Android como sistema operativo.



Según uno de los responsables de la división de realidad virtual y aumentada de Facebook, Ficus Kirkpatrick, "es posible" que el futuro 'hardware' de la empresa de Mark Zuckerberg no dependa del 'software' de Google, lo que reduciría o eliminaría el control ejercido por su competidor, como recoge el reportaje de The Information.



"No creemos que podamos confiar en los competidores del mercado para asegurarnos de que la próxima generación tiene espacio para nosotros. Por eso, vamos a hacerlo nosotros mismos", ha asegurado a The Information el responsable de hardware de Facebook, Andrew Bosworth.



Asimismo, Facebook planea aumentar sus esfuerzos en la división de 'hardware' y la compañía trabaja actualmente en el desarrollo de su primer modelo de gafas de realidad aumentada. Este dispositivo, de momento con el nombre de desarrollo 'Orion', podría llegar al mercado en 2023.



La compañía ha confirmado a The Information el desarrollo en otras novedades como sus propios chips o un asistente digital propio, cuya existencia ya había revelado Bloomberg.