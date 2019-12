Facebook cambiará la manera de sugerir amigos

Por Portaltic/EP



Facebook ha informado de que dejará de utilizar los números de teléfono de sus usuarios procedentes de su herramienta de seguridad de autenticación de dos factores para potenciar la función de sugerencia de amigos.



La compañía utilizaba estos números, que los usuarios ofrecían específicamente para proteger sus cuentas de accesos no autorizados, para animarles a añadir a miembros de su agenda a su lista de amigos de la red social.



Este cambio es parte de un acuerdo de privacidad de US$5.000 millones (alrededor de 4.500 millones de euros) al que llegó Facebook con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en julio sobre las prácticas de privacidad de la red social, según ha informado la agencia de noticias Reuters.



Según la compañía, el cambio, que evitará que cualquier número de teléfono proporcionado durante el registro para la autenticación de dos factores se utilice para sugerencias de amistad, se producirá esta semana en Ecuador, Etiopía, Pakistán, Libia y Camboya y llegará al resto del mundo en 2020.



"En base a los comentarios de las comunidades de privacidad y seguridad, hemos comenzado a actualizar nuestra función de autenticación de dos factores para que los números de teléfono que las personas añadan no se usen para sugerir amigos", ha indicado un portavoz de Facebook a CNET.



Horas antes se ha descubierto que los datos de más de 267 millones de usuarios de Facebook han estado expuestos durante dos semanas en una base de datos a la que se podía acceder sin necesidad de un sistema de autenticación.



El nombre, el teléfono y la identificación de Facebook de 267 millones de usuarios de Facebook se han encontrado en una base de datos alojada en una web sin protección, como ha informado Comparitech, compañía de ciberseguridad que ha trabajado en esta investigación junto con el investigador Bob Diachenko.



Los datos han estado expuestos dos semanas, "antes de que el acceso se eliminara", según el comunicado. La web donde se encontraban no estaba protegida por contraseña ni por ninguna otra forma de autenticación.