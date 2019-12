El estreno de nueva película de Star Wars provoca ascenso de los ciberataques

Por Portaltic/EP



Los ciberdelincuentes han aprovechado el estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker, la última película de la saga, para llevar a cabo ataques de 'phishing' y 'malware', y estos últimos han aumentado un 10 por ciento con respecto al año pasado, según ha informado la compañía de ciberseguridad Kaspersky.



Incluso antes del estreno del filme este jueves en España, ya se podían encontrar numerosas páginas web fraudulentas y archivos maliciosos de la película en Internet.



La compañía Kaspersky ha informado de que ha encontrado más de 30 páginas web fraudulentas y perfiles en redes sociales camuflados como cuentas oficiales de sitios cinematográficos, aunque ha advertido de que la cifra puede ser mucho mayor.



Estas páginas se aprovechan de los usuarios más ingenuos y aseguran que distribuyen copias gratuitas de la última película. De esta forma se apropian de la información de las tarjetas de crédito de los usuarios bajo el pretexto de que es necesario registrarse en un portal.



Los dominios de las páginas web que se utilizan para la sustracción de datos personales y la difusión de archivos maliciosos copian el nombre oficial de la película, así como descripciones completas y contenido adicional para engañar al usuario.



Este tipo de práctica se conoce como 'Black SEO' y permite a los ciberdelincuentes promocionar webs de 'phishing' en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda, que suelen aparecer en términos como '(nombre de la película) ver gratis'.



Para apoyar la promoción de estas páginas web fraudulentas, Kaspersky ha advertido de que los ciberdelincuentes también crean perfiles en redes sociales, entre ellas Twitter, para distribuir enlaces a los contenidos.



Según la compañía de ciberseguridad, hasta el momento se han visto afectados 83 usuarios a través de 65 archivos maliciosos disfrazados de copias de la película.



En 2019, Kapersky detectó más de 285.000 intentos de infectar a cerca de 38.000 usuarios que intentaban ver películas de Star Wars, un 10 por ciento más que el año anterior.



Asimismo, el número de archivos únicos utilizados para dirigirse a los usuarios fue de 11.499, un 30 por ciento menos que en 2018. Estos datos demuestran que años después del estreno de la película, muchos usuarios siguen intentando descargar archivos maliciosos para ver de forma gratuita las películas de la saga espacial.

CONSEJOS PARA NO SER VÍCTIMA DE LOS CIBERATAQUES

La investigadora de seguridad de Kaspersky Tatiana Sidorina ha aconsejado a los usuarios que "no se dejen engañar por estas estafas y que disfruten del final de la saga en la pantalla grande".



"Es típico que los estafadores y los ciberdelincuentes traten de sacar provecho de temas populares y 'Star Wars' es un buen ejemplo este mes", ha explicado. "A medida que los atacantes consiguen que los sitios web maliciosos y el contenido suban en los resultados de búsqueda, los fans deben ser cautelosos en todo momento", ha añadido.



Otras recomendaciones de la compañía de ciberseguridad para que los usuarios no sean víctimas de programas maliciosos son prestar atención a las fechas oficiales de estreno de las películas en los cines y otras fuentes o no pinchar en enlaces sospechosos, como los que prometen la nueva película de forma anticipada.



Kaspersky también recomienda mirar la extensión del archivo descargado incluso si pensamos que la fuente es fiable y detalla que los archivos deberían tener una extensión .avi,.mkv o.mp4, nunca .exe.e otro proyecto.