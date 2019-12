Google revela las búsquedas más populares de los centroamericanos en 2019

Por estrategiaynegocios.net



Google dio a conocer el listado de los términos más consultados por los internautas en su buscador en 2019.



Para presentar lo más buscado se distribuye en nueve categorías con lo que, a nivel internacional, la Copa América, Antonio Brown, 'Avengers Endgame' y 'Game of Thrones' encabezaron algunos de los 'tops'.



Las tendencias se separan en: búsquedas, noticias, personas, actores, atletas, películas, decesos, canciones y series de televisión. Según explica el buscador, "las listas se basan en términos de búsqueda cuyo mayor pico se ha producido este año en comparación con el año anterior".



De la región centroamericana la compañía solo publicó los datos de Guatemala, Costa Rica y Panamá, donde destaca que todos incluyen en su listado ¿Qué significa 'on'tas'?



Dentro de las búsquedas llama la atención que aparece “Tusa”, el nombre del reciente éxito musical de Karol G y Nicki Minaj. en



Si bien es un término muy conocido en la Colombia natal de la reggaetonera, en otras regiones de Latinoamérica no y si existe tiene otros significados.



En Colombia el término es usado por las cantantes para referirse a una relación amorosa que no acabó bien. De esas donde una de las partes termina muy despechada, pero en otras regiones tiene otras explicaciones.

Las preguntas de los centroamericanos a Google fueron:

Guatemala:

¿Qué significa on'tas?

¿Dónde voto 2019?

¿Qué es un Estado de Sitio?

¿Qué es internet?

¿Qué es equidad?

¿Qué es ecosistema?

¿Qué es sociología?

Costa Rica:

¿Qué es autismo?

¿Cómo hacer una introducción?

¿Qué significa on'tas?

¿Qué es la nube?

¿Qué significa TBT?



Panamá:

¿Cómo hacer un currículum?

¿Qué es la Cuaresma?

¿Qué significa on'tas?

¿Qué significan los símbolos del escudo de Panamá?

¿Qué significa el Papa?