Cisco muestra cómo será la Internet del futuro

Por estrategiaynegocios.net

La red del futuro necesitará aplicaciones y servicios que implicarán una complejidad mayor.

Cisco presentó su innovación más reciente, incluyendo Cisco Silicon OneTM, la única arquitectura de red de silicio de su tipo en la industria; lanzó la nueva serie Cisco 8000, los routers más potentes del mundo basados en el nuevo silicio. Anunció nuevas opciones de compra que permiten a los clientes consumir la tecnología de la compañía a través de modelos comerciales desglosados o separados.

"La innovación requiere una inversión enfocada, el equipo adecuado y una cultura que valore la imaginación", dijo Chuck Robbins, presidente y CEO de Cisco. "Estamos dedicados a transformar la industria para construir un nuevo internet para la era 5G. Nuestras soluciones más recientes en silicio, óptica y software representan la innovación continua que estamos impulsando y que ayuda a nuestros clientes a mantenerse a la vanguardia y crear nuevas experiencias innovadoras para sus clientes y usuarios finales en las próximas décadas ”.



Bloques para Construir el Internet para el futuro

En la próxima década, se crearán experiencias digitales con tecnologías avanzadas: realidad virtual y aumentada, streaming de 16K, IA, 5G, computación cuántica, ciberseguridad adaptativa y predictiva, IOT inteligente y otras aún no inventadas. Estas futuras generaciones de aplicaciones impulsarán la complejidad más allá de las capacidades que la infraestructura actual de Internet puede soportar.

En los últimos cinco años, Cisco ha impulsado una estrategia tecnológica que está construyendo el Internet que nuestros clientes necesitarán para el éxito futuro de su negocio en un mundo digital avanzado. Con el objetivo de resolver los problemas más difíciles que surgirán a medida que la transformación digital impacte la infraestructura actual hasta su punto de quiebre, esta estrategia conducirá a la próxima generación de infraestructura de Internet que combina la nueva arquitectura de silicio de Cisco con su próxima generación de óptica. La estrategia de Cisco cambiará la economía detrás de cómo se construirá Internet para satisfacer las demandas de futuras aplicaciones digitales y permitirá a los clientes operar sus negocios con redes más simples y rentables.

La estrategia de Cisco se basa en el desarrollo y las inversiones en tres áreas tecnológicas clave: silicio, óptica y software.

"Llevar los límites de la innovación al siguiente nivel, mucho más allá de lo que experimentamos hoy, es fundamental para el futuro y creemos que el silicio, la óptica y el software son las palancas tecnológicas que ofrecerán este resultado", dijo David Goeckeler, vicepresidente ejecutivo y gerente general del negocio de redes y seguridad de Cisco. “La estrategia de tecnología de Cisco no se trata de la próxima generación de un área de producto único. Hemos pasado los últimos años invirtiendo en categorías enteras de tecnologías independientes que creemos convergerán en el futuro y, en última instancia, nos permitirán resolver los problemas más difíciles que están a punto de erosionar el avance de la innovación digital. Esta estrategia trae el proyecto de desarrollo más ambicioso que la compañía haya logrado jamás”.



Presentamos Cisco Silicon One: una arquitectura de silicio revolucionaria, unificada y programable

El nuevo Cisco Silicon One será la base de la cartera de routers de Cisco de ahora en adelante, con disponibilidad de rendimiento a corto plazo de hasta 25 Terabits por segundo (Tbps). Este es el primer chip de red de la industria universalmente adaptable a través de proveedores de servicios y mercados a escala web. Diseñado tanto para plataformas fijas como modulares, puede gestionar requisitos más desafiantes de una manera que nunca antes se había hecho. El primer modelo de Cisco Silicon One "Q100" supera el hito de rounting de 10 Tbps para el ancho de banda de la red, sin sacrificar programabilidad, buffering, eficiencia energética, escala o flexibilidad de funciones.



Tradicionalmente, se utilizan múltiples tipos de silicio con diferentes capacidades en una red e incluso dentro de un solo dispositivo. El desarrollo de nuevas funciones y pruebas puede ser largo y costoso. El silicio unificado y programable permitirá a los operadores de red reducir en gran medida los costos de las operaciones y reducir el tiempo para agregar valor a los nuevos servicios.

"Esperamos trabajar con Cisco en su entrada al mundo del silicio de routing de alta gama, colaborando para ayudar a satisfacer la próxima generación de demandas de red, velocidades más altas y mayor capacidad", dijo Amin Vahdat, fellow y vicepresidente de Infraestructura de Sistemas, Google Cloud.

"Facebook ha sido un firme defensor de la desagregación de la red y los ecosistemas abiertos, lanzando iniciativas clave de la industria, como el Proyecto de Computación Abierta y el Proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones para transformar la industria de redes", dijo Najam Ahmad, vicepresidente de Ingeniería de Redes en Facebook. "La nueva arquitectura Silicon One de Cisco está alineada con esta visión, y creemos que este modelo ofrece a los operadores de red opciones diversas y flexibles a través de un enfoque desglosado".

“Cisco está cambiando la economía de cómo impulsar el Internet, innovando en hardware, software, óptica y silicio para ayudar a sus clientes a administrar mejor los costos operativos y funcionar a mayor escala de cara a la siguiente fase de Internet ", dijo Ray Moto, CEO y analista principal de ACG Research. "Al llegar al 2020, el momento de brindar eficiencia operativa será vital".



Presentamos la Plataforma de la Serie Cisco 8000 con tecnología Cisco Silicon One: rendimiento líder en la industria

La nueva serie Cisco 8000 es la primera plataforma construida con Cisco Silicon One Q100. Está diseñado para ayudar a los proveedores de servicios y las compañías a escala web a reducir los costos de construcción y operación de redes a gran escala para la era 5G, AI y IOT. Las características destacadas incluyen:

• Optimizado para 400 Gbps y más, comenzando a 10.8 Tbps en una sola unidad de rack.

• Desarrollado por el nuevo software de sistema operativo de red Cisco IOS XR7, mejorado en la nube, diseñado para simplificar las operaciones y reducir los costos operativos.

• Ofrece seguridad cibernética mejorada con tecnología de confianza integrada para obtener información en tiempo real sobre la confiabilidad de infraestructura crítica.

• Los proveedores de servicios obtienen más escala de ancho de banda y capacidad de programación para ofrecer Tbps, incluso en los lugares donde hay una red con grandes limitaciones de energía y espacio.



Implementaciones y Pruebas Globales de Clientes

Cisco está trabajando con un grupo de clientes pioneros en las pruebas de la serie Cisco 8000. STC, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en la región de Medio Oriente y África del Norte, es el primer cliente que implementa la nueva tecnología. Las pruebas globales en curso incluyen Comcast, CenturyLink y NTTCom, entre otros.



Óptica para 400G y más allá

La construcción de un nuevo Internet, que pueda soportar la innovación digital futura, dependerá de los continuos avances en las tecnologías de silicio y óptica. Cisco es único en la industria con la propiedad intelectual más avanzada en ambas áreas.

A medida que los rates de los puertos aumentan de 100G a 400G y más, la óptica se convierte en una porción cada vez mayor del costo para construir y operar infraestructura de Internet. Cisco está invirtiendo orgánicamente para asegurar a nuestros clientes que, a medida que los rates de puertos de routers y switches continúen aumentando, habrá ópticas disponibles que cumplan con los estándares de calidad y confiabilidad más estrictos de la industria.

A través del programa de calificación de la compañía, Cisco probará su óptica para cumplir con los estándares con los estándares de la industria y operar tanto en hosts de Cisco como de otras marcas. Con este programa, los clientes pueden utilizar la óptica de Cisco en aplicaciones donde se han implementado hosts que no son de Cisco, y tener plena confianza en que la óptica cumplirá con los estándares de confiabilidad y calidad que esperan de Cisco.

Además, a medida que avanza el silicio y la fotónica de silicio, las funciones que tradicionalmente se entregaban en soluciones basadas en chasis separados, pronto estarán disponibles en factores de forma conectables. Esta transición tiene importantes beneficios potenciales para los operadores de red en términos de simplicidad operativa. Cisco está invirtiendo en tecnologías de fotónica de silicio para efectuar transiciones arquitectónicas en redes de centros de datos y redes de proveedores de servicios que reducirán los costos, reducirán la energía y el espacio, y simplificarán las operaciones de red.



Cambiar la economía de Internet con modelos comerciales flexibles

Cisco también anunció planes para ofrecer modelos de consumo flexibles establecidos por primera vez con la cartera de Óptica de Cisco, seguidos de la desagregación del software Cisco IOS-XR y que ahora incluye Cisco Silicon One. Este nuevo modelo es altamente adaptable y ofrece a los clientes la opción de componentes, caja blanca o sistemas integrados para construir sus redes. Este enfoque coincide con la naturaleza evolutiva de los operadores que seleccionan elementos tecnológicos discretos o agregados para su desarrollo, y crea una nueva economía de Internet para proporcionar un valor de negocio significativo.