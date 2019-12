¿Cómo pueden sacarle provecho los emprendedores a la tecnología?

Por estrategiaynegocios.net

Ana Alfaro, mentora de emprendedores y directora de You Pura Vida, considera que los emprendedores deben sacar provecho de la tecnología.

Los emprendimientos que logren facilitarle la vida a las personas, que desarrollen estrategias de entregas y servicio a domicilio, y que sepan aprovechar las nuevas tendencias en comercio electrónico al máximo, son los negocios que tendrán mayores oportunidades de crecimiento durante el próximo año 2020.

"La tendencia de consumo para el próximo año es hacia el crecimiento del comercio electrónico y el año 2020 va a ser crucial para que los emprendimientos se alineen a las nuevas exigencias digitales de los consumidores. El emprendimiento que no lo logre, es muy difícil que pueda seguir compitiendo en sus diferentes mercados", afirmó Alfaro.



Además señala que la venta de cursos en línea, así como los productos o servicios ligados a las nuevas tecnologías y que puedan brindarle nuevas experiencias a los consumidores, serán los de mayor expansión el próximo año.

2020: Panorama retador para los negocios

Para la directora de You Pura Vida, el año 2020 se vislumbra muy retador para los negocios, principalmente, porque en este año continuará siendo una época de adaptación y transición hacia todos los cambios que se han vivido en los últimos meses desde el punto de vista fiscal y de comportamiento del consumidor, el cual continuará cambiando.



¿En qué aspectos deberían centrarse los emprendimientos durante el 2020? Alfaro señaló 4 acciones:





1. Buscar sobresalir en medio de la competencia: Para sobrevivir se debe buscar ser el mejor, eso quiere decir que se deben revisar los productos y los servicios para adaptarlos cada vez más a nuestro entorno y a las necesidades de nuestros clientes.



2. Maximizar el uso de las redes sociales de nuestro negocio: Se debe aprender a utilizar las redes sociales de forma profesional, para así poder llegar directamente a los diferentes públicos de nuestro negocio.



3. Se debe trabajar mucho la mentalidad: El emprendedor actual está teniendo muchos problemas porque tiene la mentalidad incorrecta en muchos sentidos, desde el uso del dinero, hasta su propia concepción ya que como emprendedor, como persona, no se auto valora a él mismo ni a su producto o servicio. Esto muchas veces se debe a que la persona ha emprendido fuera de su zona de genialidad, por lo que es muy importante que el emprendedor busque regresar a esa zona.



4. Búsqueda de alianzas para impulsar su negocio: Las alianzas entre emprendedores van a ser claves para que los diferentes negocios puedan salir adelante, y poder remar juntos en el entorno tan convulsionado que se ha desarrollado en los últimos meses. Se pueden generar alianzas tanto entre emprendimientos del mismo sector como de otros sectores, para ampliar la base de clientes a las que se les puede llegar.



Para la experta, es importante saber que los empresarios no deben operar sus negocios solo por precio de venta, sino que hay que contemplar muchos factores más si desean que la empresa sobreviva en una época donde la competencia se vuelve cada vez más grande.

Aquí es donde toma cada vez más importancia que los productos o servicios que se comercializan lleguen a resolverle los "dolores" que los clientes tienen actualmente, así como a generar experiencias únicas a los consumidores.



"Es tiempo de pensar en grande. Actualmente, muchos emprendimientos no prosperan porque el emprendedor piensa en pequeño, en hacer un negocito nada más y realmente depende de lo alto que brinquemos así vamos a llegar. Es muy importante ampliar los horizontes, dejar de pensar como economía pequeña, como país pequeño subdesarrollado y empezar a invertir en construir empresas reales, emprensas que generen empleo y que aporten a la economía como un todo", concluyó Alfaro.