Usuarios de Twitter reportan error de haber alcanzado su límite diario de publicaciones

Los tweets tampoco se podían publicar desde teléfonos móviles. Aparece un mensaje que dice “Twitter no enviado” seguido de “Lamentamos no haber podido enviar tu tweet. ¿Te gustaría volver a intentarlo o guardar este tuit en borradores?”. Los usuarios tampoco podían enviar o cargar mensajes directos.

Muchos usuarios de Twitter no pudieron publicar en el sitio y recibieron un mensaje que decía: “Ha superado el límite diario para enviar tweets”.

El servicio de seguimiento de Internet Downdetector mostró que la cantidad de usuarios que envían informes de problemas de Twitter se disparó por la tarde del miércoles 8.

Twitter no ha anunciado ninguna actualización de sus límites diarios. No está claro si el cambio fue intencional o si se trata de una falla temporal. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNBC.