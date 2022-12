‘Se quebró el huevo’, ya no es la foto con más likes en Instagram

Tardaron ocho días en superar los 18 millones de likes de Kylie Jenner y su hija. La jugada había comenzado con diez mil interacciones al cabo de los primeros dos días. Pero de un momento a otro explotó, impulsado también por las críticas que genera la dinastía Kardashian.

Actualmente, la foto del huevo lleva más de 56 millones de “me gusta”. Pero, ya no es suficiente.

La cuenta es de Lionel Messi y la publicación, un desahogo personal, con diez fotos es la foto con más “Me Gusta” al momento en la red.

La galería dice: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto”.